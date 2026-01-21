Eiza González

Eiza González reacciona a supuesta nominación a Peor Actriz en EEUU: “Es una verdadera vergüenza”

La actriz reaccionó con molestia a la versión de que había sido nominada en la categoría de ‘Peor Actriz de reparto’ en los premios Golden Raspberry Awards (Razzies) 2026.

Video Eugenio Derbez defiende a Eiza González tras ser nominada a Peor Actriz en EEUU

Eiza González reaccionó con molestia a la falsa versión de que había sido nominada en la categoría de ‘Peor Actriz de reparto’, en los premios Golden Raspberry Awards (Razzies) 2026, que premian lo peor del cine, por su trabajo en ‘Fountain of youth’.

La actriz lamentó que la información vertida en algunos medios de comunicación fuera falsa, ya que ella nunca estuvo nominada en los Razzies.

“Es una verdadera vergüenza como algunos medios en nuestro país no pueden evitar ser amarillistas. A veces son capaz de escribir LO QUE SEA para desmeritar a sus propios compatriotas. Y lo disfrutan. No hacen verificación de información, y a la primera oportunidad de poder difundir info denigrante, no caminan. Corren. Luego se preguntan y se cuestionan por qué no les ceden entrevistas. Para solo reiterar que por alguien después de eso no quiera, vuelven a hablar mal de ellos”, escribió este 21 de enero.

Eiza González puntualizó que la falsa información provino de una cuenta de Reddit, plataforma que describió como “ilegítima”.

“Difundieron sin para info errónea de una nominación que no existió, ni existe hacia mí, en la misma semana donde dos películas de las cuales me siento orgullosa se anunciaron en un festival increíblemente importante del cine. Ni un solo medio latino lo cubrió. Que me parece bien no es obligación pero en cambio cadenas importantes de televisión corrieron a promover una pseudo nominación que viene de una cuenta de Reddit. Una plataforma no verifica. Ilegítima. Y en efecto una mentira”, agregó.

“Esto solo es un ejemplo de lo que nuestro país hace con sus exponentes. Siempre me pronuncio de lo orgullosa que me siento de mi país y de dónde vengo. Cada oportunidad que tengo. Pero estos momentos son los cuales son una decepciona total. Recuerden estos momentos cuando quieren que vengamos a sus estudios, a darles exclusivas. Solo por eso hago ese comunicado público, para recordarles que podemos ser mejor. Que sus reportes se reflejan a nivel mundial. Cómo se expresan de su propia gente resuena en otras partes. Es una vergüenza de verdad. Seamos mejores”, sentenció.

Eiza González nunca estuvo nominada en los Razzies 2026

A mediados de enero, el nombre de Eiza González tomó fuerza por su supuesta nominación en los Razzies 2026 en la categoría Peor Actriz de reparto. Sin embargo, los nominados a los Golden Raspberry Awards fueron anunciados oficialmente el 21 de enero.

En esta lista, el nombre de Eiza González no figura en ninguna categoría, tal como lo señala la actriz de telenovelas en su comunicado.

Las actrices nominadas en esta categoría en realidad son: Anna Clumsky por ‘Bride Hard’, Ema Horvath por ‘The stranger: chapter 2’, Scarlet Rose Stallone por ‘Cunsligers’, Kacey Rohl por ‘Start Trek: section 31’ e Isis Valverde por Alarum’.

Los ganadores de esta premiación, también llamada ‘anti-Oscar’, serán anunciados el 7 de marzo, tan solo una semana antes de que se celebren los Premios Oscar 2026.

