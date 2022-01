Jason Derulo con Usher y otros famosos a los que confunden por su parecido

Jason Derulo y Usher

El martes 4 de enero de 2021, Jason Derulo golpeó a un hombre en un hotel de Las Vegas después de que lo confundiera con Usher. Derulo también abofeteó al acompañante de la persona que lo llamó Usher, pero, según reportes, las víctimas no presentaron cargos legales.

Usher es 11 años mayor que Jason Derulo, pero ambos cantantes producen música pop, R&B y tienen numerosas colaboraciones con otras estrellas musicales.

Mark Wahlberg y Matt Damon

Mark Wahlberg y Matt Damon son una de las parejas de actores que los fans suelen confundir en la calle, pero, a diferencia de Jason Derulo, se lo han tomado con humor.

Wahlberg ha confesado que recibe felicitaciones con su trabajo en la saga ‘The Bourne’, mientras que a Matt Damon le repiten los chistes de 'Ted', cuando pertenecen a la franquicia contraria.

Los actores contaron que ahora tienen un acuerdo en el que no corrigen a las personas que los confunden en la calle e incluso firman autógrafos en nombre del otro cuando se los piden.

Daniel Radcliffe y Elijah Wood

Elijah Wood es 8 años mayor que Daniel Radcliffe y son de diferente nacionalidad, pues Wood es americano y Radcliffe británico; sin embargo, su éxito como estrellas de películas de fantasía ocurrió casi al mismo tiempo.

El protagonista de Harry Potter contó en una entrevista que una vez firmó una foto de Elijah Wood que un fan le dio en una alfombra roja en Japón, pero no tenía tiempo de explicarle la confusión, así que escribió “no soy Elijah Wood, soy Daniel Radcliffe”.

Keira Knightley y Natalie Portman

Keira Knightley y Natalie Portman son otro caso de famosas originarias de países distintos con rasgos físicos similares. Knightley nació en el Reino Unido y Portman en Israel.

Las actrices compartieron pantalla en ‘Star Wars: Episodio I’, en donde Keira Knightley interpretó a una doble del personaje de Natalie Portman, por lo que el maquillaje y vestuario las volvieron casi irreconocibles.

Samuel L. Jackson y Laurence Fishburne

Laurence Fishburne, conocido por el papel de Morpheus en ‘The Matrix’, contó que un fan se acercó a él en medio de una entrevista en la calle pidiéndole un autógrafo y refiriéndose a él como “señor Jackson”, por lo que Fishburne firmó como si se tratara de Samuel.

Fishburne recuerda la confusión de manera graciosa; sin embargo, Samuel L. Jackson fue confundido en un noticiero en vivo por el presentador, quien le preguntó por un anuncio del Super Bowl en el que no aparecía, sino Fishburne era el protagonista del comercial y Jackson respondió molesto.

“¿Cuál comercial del Super Bowl? ¿Sabes qué? Estás tan loco como la gente en Twitter. No soy Laurence Fishburne. No todos nos parecemos. Somos negros y famosos, pero no somos iguales”, respondió Samuel L. Jackson.

Liam Neeson y Ralph Fiennes

Aunque Liam Neeson participa principalmente en películas de acción y Ralph Fiennes en drama, los actores tienen anécdotas en las que han sido confundidos por fans. Neeson ha contado que recibe elogios de la gente por su trabajo en ‘The English Patient’, mientras que Fiennes es felicitado por la saga ‘Taken’, pero los actores pertenecen a las películas contrarias.

Michael Peña con otros latinos

Michael Peña ha contado que es confundido con Wilmer Valderrama, conocido por 'That 70’s Show', o con Erik Estrada, famoso por la serie ‘CHiPs’, pero el actor no se molesta cuando lo llaman por otro nombre.