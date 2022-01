Famosos que crían a sus hijos sin la ayuda de una niñera: “Yo soy el que cambia los pañales"

Muchas veces las celebridades contratan a niñeras para que les ayuden a cuidar a sus pequeños por el trabajo que tienen, pues ser famoso también tiene sus desventajas.

Y aunque algunos prefieren ayuda, otros se las arreglan y organizan sus días para poder criar y tener tiempo para dedicarse a sus hijos.

Alejandra Espinoza

La reina de belleza busca darle a su hijo Mateo una vida normal y alejada de la fama. Por lo tanto ha optado por no contratar una niñera.

Y gracias al apoyo de su esposo, Aníbal Marrero logran darse el tiempo necesario para la crianza de su primogénito.

“Vengo de una familia muy grande. Tengo nueve hermanos y me encantan los niños. (...) Quiero que lleguen los niños cuando tenga el tiempo de criarlos, no que sea la niñera la que los críe. Quiero estar ahí y ser una mamá entregada”, dijo a People en 2013, antes de ser mamá.

Shakira y Gerard Piqué

El jugador del Barcelona y la cantante colombiana son una de las parejas más sólidas del espectáculo.

Ellos, además, buscan el tiempo necesario para criar a sus hijos, Sasha y Milán Piqué, sin ayuda de personas profesionales.



Cuando la intérprete de ‘Estoy aquí’ y ‘Antología’ está de gira viaja con sus pequeños.

Al igual que el futbolista español cuando tiene partidos no olvida sus responsabilidades como papá.

Ricky Martin

El cantante boricua no ha querido compartir la diversión de ser papá con una persona que le ayude a criar a sus cuatro pequeños: Valentino, Matteo, Renn y Lucía.

‘Absolutely Connected’ dijo que la celebridad de 50 años es quien cambia los pañales:

“Yo soy el que les cambia los pañales, el que los alimenta, el que los baña, el que los pone a dormir”.

Jaime Camil

El actor y comediante mexicano tiene dos hijos: Elena y Jaime, fruto de su relación con Heidi Balvanera.

La pareja que reside en Estados Unidos ha tomado la decisión de cuidar solos y sin ayuda profesional a sus pequeños, pues la celebridad se dice ser un buen niñero.

"Yo tendría 10 o 15 (hijos) porque me encantan los niños, de verdad soy niñero profesional, pero como mi esposa y yo decidimos no tener niñeras, somos papás de tiempo completo, esta muy cab..., o sea no manches, sin ayuda está cab…, no sabes, es fuerte y a parte en Estados Unidos todo es tres veces más caro, así que con dos estamos bien, pero pues nunca sabes", dijo al medio ‘Diez Minutos’.

Ashton y Mila Kunis

El matrimonio que se casó en 2015 es uno de los más sólidos y junto a sus hijos se han ganado el cariño del público,

La pareja prefiere disfrutar de Wyatt Isabelle y Dimitri Portwood sin necesidad de una niñera.

En una entrevista con Ellen DeGeneres, Ashton, que en ese entonces sólo tenía a la niña, dijo que querían conocerla y estar en contacto emocionalmente con ella.

"¿No tienes niñera? ¿Son sólo Mila y tú con el bebé?", preguntó Ellen, y el actor respondió: "Sí, sólo nosotros dos. Queremos estar emocionalmente en contacto con ella. Y creo que la única forma de hacerlo es ser el que está allí", reveló a la presentadora.

Celine Dion

La cantante canadiense tiene tres hijos; René, Eddy y Nelson.

La famosa confesó a la revista ‘Gala’ que decidió no tener una persona que le ayudara con el cuidado de los niños porque quería entregar todo de ella como mamá.

"No tuve a estos niños para no cuidarlos, los tuve para entregarme a mí misma al 200 y 300 por ciento", expresó Dion.



Dijo que su secreto es “tomarse las cosas día a día”, adicionalmente reconoció que su mamá, Therese y su hermana, Linda, la apoyan ocasionalmente.

Ryan Reynolds y Blake Lively

Este matrimonio Hollywoodense no sólo ha demostrado que su amor es real, también que pueden cuidar a sus criaturas: James, Betty e Inez aún con el trabajo que tienen como actores.

En una entrevista para la revista ‘GQ’ el actor de ‘Deadpool’ y ‘Alerta roja’ dijo que tanto él como su esposa se las arreglan para cuidar de sus hijas sin ayuda de nadie.

“No tengo problema con despertarme cinco veces en medio de la noche y cambiar pañales, y por cansado que esté, tengo una estúpida sonrisa en la cara todo el tiempo", expresó el famoso.

Mayim Chaya Bialik

La actriz de la serie ‘La Teoría del Big Bang’ es otra celebridad que no quiere usar una niñera que cuide de sus hijos Frederick y Miles.

En un artículo para la revista ‘Kveller’ escribió que ella misma lo hace a tiempo completo y que no debe ser elogiada por eso.

"No creo ser mejor que nadie por tomar la decisión de no tener niñera, sea famosa o no. Mi marido y yo elegimos lo que era mejor para nosotros, y todos pueden tomar la decisión que sea mejor para ellos.", dijo la famosa.