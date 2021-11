9 famosos que tuvieron una crisis en su matrimonio, pero lograron superarla

Justin y Hailey Bieber

Justin Bieber y Hailey Baldwin llevan 3 años de casados, pero Hailey contó que pasaron por una crisis a pocos meses de haber pisado el altar.

Según contó la modelo en el podcast 'In Good Faith with Chelsea & Judah Smith', el primer año de matrimonio fue particularmente difícil porque Justin tuvo un periodo de depresión que casi ocasiona su separación.

Cargando Video... Surgen rumores de crisis matrimonial entre Justin y Hailey Bieber por la supuesta disputa de convertirse en padres

“Sé con certeza que he amado a esta persona durante mucho tiempo y ahora no sería el momento de renunciar a él. Simplemente no le haría eso. Imagínate abandonar a alguien en medio del posiblemente peor momento de su vida. No soy ese tipo de persona, así que iba a aguantar sin importar cuál fuera el resultado. Fue muy difícil”.

Will Smith y Jada Pinkett Smith

Las dificultades en el matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett no son un secreto, pues abordaron el tema en el programa conducido por Jada. La pareja confesó que se separaron indefinidamente en 2018, tiempo en el que Jada tuvo una relación con el rapero August Alsina.

Aunque se habló de una infidelidad por parte de Jada, la pareja estaba separada y después confesaron tener una relación abierta. De esta manera, Will Smith y Jada Pinkett siguieron juntos con el acuerdo de experimentar fuera de su relación.

Cargando Video... Will Smith habla sobre el programa en donde habla de la relación abierta con su esposa

Terry Crews y Rebecca King-Crews

En 2016, Terry Crews confesó en redes sociales que tenía una adicción a la pornografía que lo hizo pasar por momentos complicados en su matrimonio.

Los problemas de la pareja se hicieron públicos y Rebecca King-Crews contó en su audiolibro ‘Stronger Together: How Fame, Failure and Faith Transformed Our Lives’ cómo se distanciaron durante periodos largos. Incluso narra algunas de las peleas que tuvieron a lo largo de los años.

Terry Crews y Rebecca superaron la crisis y ahora dicen estar “más unidos que nunca”, a pesar de que su matrimonio estuvo a punto de terminar.

Beyoncé y Jay-Z

En 2014, se difundieron rumores sobre una infidelidad por parte de Jay-Z a Beyoncé. La pareja nunca lo confesó públicamente en ese tiempo, pero expresaron sus sentimientos años más tarde a través de su música.

En el disco ‘Lemonade’ de Beyoncé, la cantante habló sobre la crisis que tuvo con su marido y dio a entender la infidelidad con una mujer a la que llamó Becky en una de sus letras, pero su verdadera identidad no ha sido revelada hasta el momento.

Jay-Z también abordo el tema en su disco ‘4:44’ confirmando la infidelidad en uno de sus temas. El rapero lo confesó públicamente en una entrevista del New York Times en 2017.

El cantante confesó que acudieron a terapia de pareja, individual y que su música los ayudó a superar la crisis haciendo catarsis. Ahora son padres de 3 hijos y suelen aparecer juntos en eventos públicos.

Cargando Video... "No podemos normalizar este dolor": Omar y Argelia comparten los mensajes de Beyoncé y Lebron James contra el racismo

Benny Ibarra y Celina del Villar

El exTimbiriche y su esposa estuvieron envueltos en una polémica pública tras una infidelidad por parte del cantante en 2018. Benny Ibarra lo confesó y contó que estuvieron separados temporalmente.

Ambos enfrentaron los problemas internos y mediáticos de su relación para seguir juntos después de casi 20 años de matrimonio.

Pink y Carey Hart

Pink Carey y Carey Hart llevan 15 años de matrimonio con dos hijas; sin embargo, pasaron por una crisis a los tres años de casados.

La pareja se separó durante casi un año, pero acudieron a terapia de pareja y, dos años más tarde, tuvieron a su primera hija.

Katy Perry y Orlando Bloom

Durante 2020, Katy Perry y Orlando Bloom estuvieron en el ojo público por estar esperando a su primera hija, quien nació en agosto de ese año. En la actualidad, la pareja está felizmente casa y consolidada como familia, pero la cantante confesó que tuvieron un rompiento en 2017.

Katy Perry contó en una entrevista en el programa SiriusXM CBC que pasó por un periodo de depresión tras la ruptura, pero regresaron un año después.

Gisele Bündchen y Tom Brady

La modelo y el jugador de fútbol americano parecen ser una pareja perfecta y envidiable de celebridades; sin embargo, Tom Brady confesó en Instagram que no toda su relación ha sido un cuento de hadas.

"Nuestro viaje no ha sido fácil, pero los obstáculos que hemos superado han hecho a nuestra unión más fuerte y a nuestro amor más profundo", escribió Brady en Instagram.

Nicole Kidman y Keith Urban

Nicole Kidman y Keith Urban contrajeron matrimonio en junio de 2006 después de un año de noviazgo; sin embargo, el intérprete de música country era conocido por su comportamiento problemático.