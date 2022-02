5 famosos que son celosos y lo aceptaron públicamente (algunos tratan de controlarlo)

En más de una ocasión, las cámaras de importantes eventos han captado a los famosos en situaciones complicadas y las escenas celos son una de ellas. De hecho, hay algunas celebridades que confesaron ser celosas con sus parejas. Te compartimos sus historias.

Angelique Boyer

La actriz de telenovelas mantiene una relación con Sebastián Rulli desde 2015 y cada que pueden comparten sus momentos románticos en redes sociales. Sin embargo, en una charla para el programa ‘Cuéntamelo ya’ la celebridad confesó ser celosa con su pareja.

“Oye, es que cómo no celar todo esto. Y después de que se lo muestra al mundo entero”, dijo Boyer en su defensa.

Horacio Pancheri

El actor y modelo argentino reveló en una entrevista para ‘Hoy’ que es un hombre celoso, pero trata de controlar ese sentimiento porque "no es sano". También señaló que “todo el mundo es celoso, unos más o menos”.

Horacio Pancheri mantiene una relación con Isa Valero, con quien aseguró que considera “comprometerse realmente y formar una familia”.

Salma Hayek

La protagonista de ‘Frida’ se casó con François Pinault en 2009. En una entrevista para el programa ‘The Tonight Show’ Salma Hayek contó que una vez pensó que su esposo le era infiel y todo porque una aplicación para aprender inglés le envió un mensaje un tanto extraño.

Resulta que Pinault descargó la app 'Elena' para aprender el idioma, pero la actriz no sabía que se trataba de una app y confundió la situación.





“Su nombre es Elsa, pero no la descarguen porque su inglés sigue teniendo un fuerte acento, así que Elsa no funciona”, señaló la famosa, quien ahora toma con gracia esa escena.

Alessandra Rosaldo

Desde 2012, la intérprete de Sentidos opuestos está casada con el actor Eugenio Derbez y en 2014 confesó en entrevista para ‘People en español’ que sí es celosa.

“Siempre he sido celosa. Ya he aprendido a controlar los celos; ya me di cuenta que los celos no son para nada buenos, pero sí, es una característica de mi personalidad”, reveló la actriz mexicana.

Will Smith

En 1997, el protagonista de ‘Focus’ se casó con Jada Pinkett. En una entrevista para el programa de radio ‘The Breakfast Club’, el actor estadunidense comentó que siempre sintió celos de la relación de su esposa con su mejor amigo, el rapero Tupac Shakur.

“Jada siempre me decía lo mismo: ‘te lo prometo, tienen mucho en común, se entenderán muy bien’, pero nunca fui capaz (...) Me hacía sentir muy inseguro y no fui lo bastante hombre como para aceptar su vínculo con Jada”, puntualizó.

Aunque estos famosos han experimentado celos hacia su pareja, mantienen una relación estable, pues están conscientes de que ese sentimiento no es sano.