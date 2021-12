A Romina Marcos no le importan las críticas: 5 veces en que defendió su forma de ser

Lo cierto es que la joven tiene muy claras sus prioridades y, en más de una ocasión, ha demostrado que el ser fiel a ella misma es una de ellas.

5 veces en las que Romi Marcos mostró que es fiel a ella misma

#1 Bajó de peso para ella, no para los demás

En el 2019, la hija de Niurka Marcos se volvió noticia al anunciar que estaba en un proceso de perder peso, en el que llevaba alrededor de 24 libras menos.

En una publicación de Instagram del 2020, reveló que esto lo había hecho por su salud, no por cumplir con ciertos estándares de belleza:

“lo que he hecho por mí (...) Cuidar mi cuerpo, mente y alma es la mejor decisión que he tomado. Es la demostración constante de lo mucho que me amo”.



#2 Romi Marcos se quitó los implantes: ya no cede a la presión social

El pasado marzo, la actriz y bailarina compartió con sus seguidores de Instagram que había tomado la decisión de removerse los implantes mamarios que, 6 años atrás, se había puesto “por presión social”.

“Hoy se que nadie más puede decidir sobre mi cuerpo y que no tengo que ser como nadie, ni compararme con nadie, que mi cuerpo es mi hogar, es mi lugar de paz”, aseguró en dicha red social.



#3 Su canción ‘Me dijeron que no’

La hermana de Emilio Osorio se ha enfrentado a un sinfín de críticas por su estilo “poco femenino” y, lejos de hacerse menos por estos comentarios, respondió a su propia manera, con arte.

El 15 de octubre lanzó el tema ‘Me dijeron que no’, en el que habla de todas las veces que le hicieron comentarios negativos sobre su físico y sus decisiones personales.

“Soy fuego desde que nací (...) que me sigan tirando para yo subir”, canta en el coro de la canción.



#4 Acepta su cuerpo ‘imperfecto’

La joven de 26 años no teme mostrar sus curvas, marcas de acné, celulitis y detalles de su cuerpo que otros podrían tachar de ‘imperfecciones’.

“Nuestro cuerpo es un regalo de la vida, nos ayuda a movernos, a bailar, a gozar, a hacer todo lo que queremos”, expresó en un video de Instagram.



#5 Se dedica poemas a ella misma

En sus redes sociales publica fotos y videos mostrando sus curvas y, en el pie de ellos, se dedica poemas o canciones que hablan de amor propio y autoaceptación.