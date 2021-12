Famosas que muestran sus cicatrices y estrías con orgullo (alguien de la realeza se atrevió)

La modelo colombiana se enfrentó en el 2020 a un tumor en su zona abdominal. Cuando se sometió a una cirugía para removerlo, los médicos encontraron complicaciones que derivaron en una isquemia, por la que tuvieron que amputarle la pierna izquierda.

La ex Miss Colombia calificó este momento como “el golpe más duro” de su vida, pero no por eso ha perdido su buena actitud y ganas de superarse.

Por el contrario, ahora posa con mucha naturalidad con su prótesis y muestra la cicatriz de su abdomen cuando usa bikinis en la playa.

#1 Selena Gomez

Otra famosa que ha abrazado el movimiento ‘body positive’ es Selena Gomez. La cantante ha sido abierta sobre el lupus que padece y los cambios que este le ha traído en su vida.

Uno de ellos es el constante cambio en su peso, mientras que en el 2017 esta misma enfermedad la llevó a requerir de trasplante de riñón.

No fue sino hasta el 2020 que se atrevió a mostrar la cicatriz que esta cirugía le dejó como parte de una campaña de trajes de baño.

“Cuando recibí mi trasplante de riñón, recuerdo que me era muy difícil mostrar mi cicatriz (...) Ahora, más que nunca, siento confianza en quien soy y lo que he atravesado”.

#2 Sarah Hyland

La estrella de ‘Modern Family’ también ha hablado públicamente de la displasia renal con la que vive desde pequeña.

Debido a esta condición, se ha sometido a 16 cirugías, incluyendo 2 trasplantes de riñón a lo largo de su vida.

Lo cierto es que a la actriz de Hollywood aprendió a vivir con las cicatrices que todos estos procedimientos le han dejado y, en más de una ocasión, los ha mostrado con orgullo.



Durante unas vacaciones a México en octubre del 2018 publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en bikini, que dejaban al descubierto la marca que tiene en la parte baja de su abdomen.

En diciembre de ese mismo año, otorgó a la revista ‘Self’ una entrevista reveladora en la que habló de sus problemas de salud e igual mostró en un video todas sus cicatrices.





“Nunca me he avergonzado de mostrar mis cicatrices (...) son como pequeñas marcas de lo que has pasado como ser humano”.

#3 Kylie Jenner

La Kardashian es otra de las famosas que muestra con orgullo sus cicatrices. En su caso, obtuvo una marca en la pierna izquierda cuando estaba jugando a las escondidas con su hermana Kendall a los 5 años.

En el 2018 contó a GQ que se la hizo mientras se escondía de la menor del clan detrás de un alto y cerrado portón. Cuando su hermana no la encontró, quiso trepar un poste alto y filoso, pero se resbaló y se le incrustó en la pierna.

En el 2015 compartió en Instagram una fotografía de su pierna con la leyenda “amo mi cicatriz”.

#4 Princesa Eugenie

Incluso algunos miembros de la realeza se han unido al movimiento ‘body positive’.

En octubre del 2018, por ejemplo, la princesa Eugenie contrajo nupcias con Jack Brooksbank y su vestido de novia lució un escote en la espalda, que dejó al descubierto una cicatriz en su columna vertebral.

En junio del 2020, con motivo del Día Internacional de Conciencia de la Escoliosis, la princesa compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de la misma marca, producto de la intervención quirúrgica a la que se sometió para evitar complicaciones por la desviación de su columna.

Al pie de la foto, invitó a sus seguidores a “sentirse orgullosos de sus cicatrices”.

#5 Itatí Cantoral

En febrero del 2020, la estrella de telenovelas compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en bikini.

En ésta, se puede observar que su abdomen tiene estrías, producto de haber traído 3 hijos al mundo.

A Itatí no le preocupa esto y, más bien, disfrutó de la playa con un gran gusto y hasta deseó “ser un pez”.

#6 Ashley Graham

La modelo es una prueba más de que no hay motivo para avergonzarse de los cambios en el cuerpo.

En junio del 2020, apenas 6 meses después de haber dado a luz, formó parte de una campaña de bañadores en la que posó con todo y las estrías que el embarazo le dejó.

Ahora que está embarazada de nuevo y espera mellizos, documenta cada momento de su gestación en redes sociales.