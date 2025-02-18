Exnuera de Maribel Guardia se somete a “pruebas” en caso legal por su hijo: “Voy a seguir peleando”

Video Maribel Guardia reacciona a supuestas intimidaciones que recibe su exnuera: ¿se las manda ella?

Imelda Garza-Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, reveló que le realizaron otros exámenes como parte del proceso legal en el que se encuentra para recuperar a su hijo, José Julián.

En tres días se cumplirá un mes de que la actriz denunció a la viuda de su hijo Julián Figueroa por presuntamente cometer maltrato familiar en contra del pequeño de 7 años.

Desde entonces, la cantante no ha podido ver a su retoño, quien por orden de un fiscal está viviendo con su abuela paterna.

Exnuera de Maribel Guardia habría demostrado que es capaz de cuidar a su hijo

Mientras la resolución de la querella continúa, Imelda Garza-Tuñón afirmó que se habría corroborado, al menos en parte, que sí es apta para hacerse cargo de José Julián.

“Ya me sometí a varias pruebas para evaluar mi capacidad para criar un hijo. Gracias a Dios salieron todas favorables”, dijo en entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’, transmitida este 18 de febrero.

La intérprete de ‘Atada a un sentimiento’ puntualizó que ahora está “a la espera” de que esos ‘tests’ “sean revisados por todas las personas” que deban hacerlo y que “ya me entreguen” a su nene.

Ella no detalló en qué consistieron las revisiones que menciona ni en qué fecha o qué dependencia exactamente se las efectuó.

Imelda Garza-Tuñón considera que no le quitarán a José Julián

En esta misma actualización, Imelda Garza-Tuñón compartió que está dispuesta a luchar hasta donde sea necesario para recuperar a José Julián.

“Si las autoridades no me favorecen yo voy a seguir peleando”, señaló, “porque, al final del día, es el derecho de mi hijo a estar conmigo”.

Ella puntualizó que, a su consideración, eso ocurriría únicamente en “un caso extremo”: “Porque realmente sí puede haber irregularidades, pero es prácticamente imposible quitarle a una madre a su hijo”.

En su declaración en contra de la madre de su nieto, Maribel Guardia indicó que supuestamente esta consume alcohol, y probablemente sustancias ilícitas, así como que habría descuidado al menor al tiempo que estaba con hombres.

Imelda Garza-Tuñón lanza mensaje

Tras brindar esas declaraciones, Imelda Garza-Tuñón ‘posteó’ en su cuenta de Instagram un video en el que aparecen su difunto esposo, quien falleció en abril de 2023, y el primogénito que procrearon.

“Perdimos a uno y siempre va a vivir en nuestros corazones, pero quedamos dos y ¡vamos a pelear! ¡No nos pueden separar! Por Julián, por José Julián y por mí”, escribió en la descripción.