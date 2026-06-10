James Van Der Beek

Exesposa de James Van Der Beek afirma que él bendijo su nuevo matrimonio antes de morir

La actriz Heather McComb compartió lo que sucedió en su enlace nupcial con Scott Michael Campbell, a casi cuatro meses de la muerte de la estrella de ‘Dawson’s Creek’.

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Por:Dayana Alvino
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Video Las imágenes de los “últimos días” de vida de James Van der Beek antes de morir

Heather McComb, exesposa del fallecido James Van Der Beek, compartió las señales que, a su consideración, le enviaron sus difuntos seres queridos durante su reciente boda con Scott Michael Campbell.

Los actores contrajeron matrimonio el pasado 30 de mayo, casi cuatro meses después de que la estrella de ‘Dawson’s Creek’ perdiera la vida tras sostener una batalla contra el cáncer de intestino.

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Exesposa de James Van Der Beek habla de las señales “espirituales” el día de su boda

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A días de ese feliz evento, Heather McComb reveló que, antes de fallecer, James Van Der Beek le dio su bendición para el enlace con Scott Michael Campbell.

“Voy a compartir algo [sobre nuestro último encuentro] porque me parece precioso”, dijo en entrevista con Us Weekly, publicada este 9 de junio.

“Tanto James como [su pareja] Kimberly sabían que Scott y yo íbamos a casarnos, y ambos nos mostraron mucho amor, apoyo y entusiasmo”, agregó.

Ella aseguró que sabe que el intérprete “querría que celebrara” su amor por su prometido, tal y como él lo hizo con la mamá de sus hijos.

Refiriéndose al día de sus nupcias, Heather destapó que había indicios de que James estaba velando por ella y por Scott, reporta el medio.

“Sé que ese día había mucha gente en el cielo que nos iluminaba”, comentó. “Fue mágico, en el sentido de que vimos un arcoíris doble, dos mariquitas y dos palomas blancas”.

“Creo que eso es importante para Scott y para mí desde el punto de vista espiritual, y para todas las personas que perdimos; rendimos homenaje a todos los que no estuvieron allí ese día”, añadió.

McComb, quien se divorció oficialmente de Van Der Beek en 2010, recalcó que juntó “muchísimos recuerdos maravillosos” con él y sentenció que el hecho de que apoyara su unión con Campbell, es algo que siempre atesorará.

“Creo que, cuando miro atrás, eso es realmente lo que guardo en mi corazón: la forma en que él amaba [a los demás] era algo hermoso”, externó. “Especialmente a Kimberly y a esos hermosos niños”.

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