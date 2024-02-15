Peso Pluma

Ex de Peso Pluma denuncia amenazas de muerte tras polémica de él con Nicki Nicole

Jailyne Ojeda reveló por medio de Instagram que ha estado recibiendo ataques luego de ser confundida con la mujer que está siendo relacionada con ‘La Doble P’ y con quien él supuestamente engañó a Nicki Nicole.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Nicki Nicole engañó primero a Peso Pluma? Reviven el polémico video de la cantante

Jailyne Ojeda, quien en el pasado se relacionó sentimentalmente con Peso Pluma, denunció que ha recibido severos ataques luego de que trascendiera la presunta infidelidad de él a Nicki Nicole.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la ‘influencer´ se pronunció para hablar de las agresiones en su contra y pedir el cese de las mismas.

PUBLICIDAD

Ex de Peso Pluma revela que la están amenazando

La también modelo, que obtuvo popularidad después de aparecer en el video del tema ‘Ella baila sola’ de ‘La Doble P’, expuso la situación que está atravesando mediante un video en sus historias.

“Tengo miles de mensajes amenazándome de muerte, diciéndome que estoy fea y yo no entendía por qué”, dijo ante la cámara este 14 de febrero.

“Me estaban comparando con Nicki Nicole, que ella es más bonita y que yo estoy fea. Yo sé que ella es bellísima, hermosa”, agregó.

Más sobre Peso Pluma

Carmen Campuzano no aprueba que Peso Pluma sea embajador de la moda en NY: no es “el indicado” 
0:58

Carmen Campuzano no aprueba que Peso Pluma sea embajador de la moda en NY: no es “el indicado” 

Univision Famosos
Peso Pluma habría tomado drástica decisión tras polémica de Los Alegres del Barranco
2 mins

Peso Pluma habría tomado drástica decisión tras polémica de Los Alegres del Barranco

Univision Famosos
Peso Pluma llama “amor” a Kenia Os: así habría confirmado su relación con la cantante
1 mins

Peso Pluma llama “amor” a Kenia Os: así habría confirmado su relación con la cantante

Univision Famosos
¿Peso Pluma y Kenia Os se comprometieron? La cantante da el “sí” tras romántico momento
0:53

¿Peso Pluma y Kenia Os se comprometieron? La cantante da el “sí” tras romántico momento

Univision Famosos
Los lujosos regalos de Peso Pluma a sus parejas
3:08

Los lujosos regalos de Peso Pluma a sus parejas

Univision Famosos
¡A todo beso!: Peso Pluma y Kenia Os son captados así en el Super Bowl
1:04

¡A todo beso!: Peso Pluma y Kenia Os son captados así en el Super Bowl

Univision Famosos
Los looks de los Premios GRAMMY: Peso Pluma con nueva imagen y Shakira de cumpleaños
4 mins

Los looks de los Premios GRAMMY: Peso Pluma con nueva imagen y Shakira de cumpleaños

Univision Famosos
¿Peso Pluma y Kenia Os confirman romance? Los tatuajes que levantan sospechas
2 mins

¿Peso Pluma y Kenia Os confirman romance? Los tatuajes que levantan sospechas

Univision Famosos
Cachan a Peso Pluma muy cariñoso con Kenia Os al aparecer juntos en Miami: video
1:00

Cachan a Peso Pluma muy cariñoso con Kenia Os al aparecer juntos en Miami: video

Univision Famosos
Peso Pluma y Kenia Os son captados juntos en Miami y desatan rumores de romance: ¿y Belinda?
2 mins

Peso Pluma y Kenia Os son captados juntos en Miami y desatan rumores de romance: ¿y Belinda?

Univision Famosos

Jailyne Ojeda esclareció que en un principio no sabía el motivo de dichos señalamientos, hasta que vio el clip en el que la estrella de corridos tumbados aparece con Sahar Sonia.

“La chica que está tomada de la mano de Peso Pluma no se parece nada a mí. Tiene el pelo negro igual que yo, sí, tiene pestañas igual que yo, sí, está nalgo…, pero yo estoy más”, aclaró.

La creadora de contenido aseguró que no ha visto al representante del género regional mexicano desde que trabajaron juntos.

“Dejen de amenazarme de muerte, de atacarme, ya no quiero recibir ‘hate’. Apenas empezó el año, y yo dije: ‘Este año no voy a estar en ningún escándalo ni chisme’, y miren, no hice nada y me están atacando”, externó.

“Todos los fans de Nicki Nicole, que están bien loquitos, déjenme en paz, por favor, porque ya dije: Ella es hermosa y yo no tengo nada que ver con Peso Pluma”, finalizó.

Sobre su grabación, Ojeda puntualizó que le han enviado misivas en la que la señalan como “una put…”, por lo que refrendó: “Dejen de tirarme ‘hate’. Yo no le robé el novio a nadie”.

¿Qué sucedió entre Peso Pluma y Nicki Nicole?

El pasado 13 de febrero, se hizo viral un video en el que se aprecia a ‘La Doble P’ caminando mientras tomaba de la mano a quien hasta entonces era una “mujer misteriosa”.

PUBLICIDAD

Horas más tarde, Nicki Nicole lanzó un texto en Instagram con el que aparentemente confirmó que su novio la había engañado y también dio a entender que había terminado su romance.

En medio de la controversia, Sahar Sonia, con quien el cantautor fue captado, se pronunció mediante la misma red social, primero, afirmando que “siempre hay dos lados en una historia”.

Después, ella indicó: “No conozco su vida personal (de Peso Pluma) o el estatus de su actual relación. No sé quién es ella (la rapera)”.

Ya que la intérprete de ‘Tienes mi alma’ no confirmó de forma explicita haber concluido su idilio con el artista, y que supuestamente pronto lanzará una canción con él, comenzó a especularse que su polémica solamente es para obtener publicidad.

Relacionados:
Peso Plumanicki nicolePolémicas de famososPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD