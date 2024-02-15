Ex de Peso Pluma denuncia amenazas de muerte tras polémica de él con Nicki Nicole

Video ¿Nicki Nicole engañó primero a Peso Pluma? Reviven el polémico video de la cantante

Jailyne Ojeda, quien en el pasado se relacionó sentimentalmente con Peso Pluma, denunció que ha recibido severos ataques luego de que trascendiera la presunta infidelidad de él a Nicki Nicole.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la ‘influencer´ se pronunció para hablar de las agresiones en su contra y pedir el cese de las mismas.

PUBLICIDAD

Ex de Peso Pluma revela que la están amenazando

La también modelo, que obtuvo popularidad después de aparecer en el video del tema ‘Ella baila sola’ de ‘La Doble P’, expuso la situación que está atravesando mediante un video en sus historias.

“Tengo miles de mensajes amenazándome de muerte, diciéndome que estoy fea y yo no entendía por qué”, dijo ante la cámara este 14 de febrero.

“Me estaban comparando con Nicki Nicole, que ella es más bonita y que yo estoy fea. Yo sé que ella es bellísima, hermosa”, agregó.

Jailyne Ojeda esclareció que en un principio no sabía el motivo de dichos señalamientos, hasta que vio el clip en el que la estrella de corridos tumbados aparece con Sahar Sonia.

“La chica que está tomada de la mano de Peso Pluma no se parece nada a mí. Tiene el pelo negro igual que yo, sí, tiene pestañas igual que yo, sí, está nalgo…, pero yo estoy más”, aclaró.

La creadora de contenido aseguró que no ha visto al representante del género regional mexicano desde que trabajaron juntos.

“Dejen de amenazarme de muerte, de atacarme, ya no quiero recibir ‘hate’. Apenas empezó el año, y yo dije: ‘Este año no voy a estar en ningún escándalo ni chisme’, y miren, no hice nada y me están atacando”, externó.

“Todos los fans de Nicki Nicole, que están bien loquitos, déjenme en paz, por favor, porque ya dije: Ella es hermosa y yo no tengo nada que ver con Peso Pluma”, finalizó.

Sobre su grabación, Ojeda puntualizó que le han enviado misivas en la que la señalan como “una put…”, por lo que refrendó: “Dejen de tirarme ‘hate’. Yo no le robé el novio a nadie”.

Nickistas, dejen en paz a Jailyne Ojeda!Ella ni tiene nada que ver aquí y la están atacando con amenazas de muerta 💀 y todo el hate hacia ella, no merece. Que crazy están. Ya, move on. Mientras su fav sigue ganando money money, ustedes aquí siguen en un mundo de fantasía. 🐸 pic.twitter.com/DzlAC1sR87 — Rosie Lou 🌸 (@rosariodoublep) February 14, 2024

¿Qué sucedió entre Peso Pluma y Nicki Nicole?

El pasado 13 de febrero, se hizo viral un video en el que se aprecia a ‘La Doble P’ caminando mientras tomaba de la mano a quien hasta entonces era una “mujer misteriosa”.

PUBLICIDAD

Horas más tarde, Nicki Nicole lanzó un texto en Instagram con el que aparentemente confirmó que su novio la había engañado y también dio a entender que había terminado su romance.

En medio de la controversia, Sahar Sonia, con quien el cantautor fue captado, se pronunció mediante la misma red social, primero, afirmando que “siempre hay dos lados en una historia”.

Después, ella indicó: “No conozco su vida personal (de Peso Pluma) o el estatus de su actual relación. No sé quién es ella (la rapera)”.