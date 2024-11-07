¿Ex de Nodal defiende a Ángela Aguilar de críticas por su relación?: “A esta vida se viene a ser feliz”

Video Nodal defiende a Ángela Aguilar tras declaraciones de Cazzu: “Jamás fue mi amante”

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen en el centro de la controversia debido a su relación, esto luego de que Cazzu finalmente rompiera el silencio y compartiera parte de su versión de lo sucedido.

La rapera aseguró, en primer lugar, que no se enteró del romance entre los artistas “meses antes” de que ellos lo anunciaran públicamente, como la cantante de 21 años sugirió.

PUBLICIDAD

Además, basándose en lo dicho por la hija de Pepe Aguilar, la argentina externó sus dudas en cuanto a la probabilidad de que hubiera existido una infidelidad hacia ella.

“Quiere decir que, a ver, ¿se estaba llevando como una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir?”, dijo al presentarse en el programa ‘PLP’ el 31 de octubre.

Ante las declaraciones de la madre de su hija, Inti, el cantautor afirmó en un ‘live’ de Instagram: “Mi esposa jamás fue mi amante”.

¿Ex de Nodal lo defiende junto a Ángela Aguilar?

En medio de la polémica, Estibaliz Badiola, exnovia de Nodal, concedió una entrevista a la emisión matutina Hoy Día, la cual fue transmitida este 7 de noviembre.

De acuerdo con el medio, la ‘influencer’, quien salió brevemente con Christian en 2017, “defendió a Ángela Aguilar de las críticas”.

“Al estar en el ojo público, todos estamos expuestos a esto”, dijo ante la cámara la artista, que actualmente promueve el lanzamiento de su álbum ‘Blanco y negro’.

Sin mencionar puntualmente a la intérprete de ‘La llorona’ ni a su marido, la también modelo sentenció que no está en lugar de juzgar.

“No soy nadie para opinar de la vida de los demás”, indicó, “creo que a esta vida se viene a ser feliz, y todos somos libres de ser felices y estar con quien queremos estar”.

“Hay que dejar ser a todo mundo. Hay libre expresión y en uno está si se enfoca en los malos comentarios”, concluyó el tema.

Estibaliz Badiola se reunió con Belinda

Las palabras de Estibaliz Badiola llegan días después de que ella se reuniera con Belinda, otra antigua pareja de Nodal.

PUBLICIDAD

La incipiente estrella de la música acudió a la fiesta que la actriz ofreció con motivo de Halloween en un recito de la Ciudad de México.

En redes sociales, ella publicó varias fotografías en las que aparecen juntas y las subtituló: “Mi amigui, la que dicen que es la mala ja, ja, ja”.