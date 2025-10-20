Niurka Marcos

Niurka reacciona al deseo de su ex, Juan Osorio, y su nueva esposa de tener hijos: él ya tiene 68 años

La actriz cubana compartió qué es lo que piensa de que el productor anhela procrear bebés con Eva Daniela, con la que se casó en días pasados.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Video Imágenes de la boda de Juan Osorio y Eva Daniela: se casan en espectacular hacienda

Niurka reaccionó al deseo que su ex, Juan Osorio, y su nueva esposa, Eva Daniela, tienen de procrear hijos ahora que ya son marido y mujer.

Fue la propia actriz de 30 años quien compartió que ella y el productor, de 68, sí anhelan convertirse en padres juntos.

“Los dos [queremos], pues, imagínense, todo lo que sea del amor, nos hace muy muy felices”, dijo en entrevista con Edén Dorantes, el 13 de octubre.

Niurka reacciona a posibilidad de que Juan Osorio tenga hijos con Eva Daniela

A días de que Juan Osorio y Eva Daniela se casaran, Niurka compartió qué es lo que piensa de que ellos sean papás en un futuro.

“Que se realice muy bonito y que hagan lo que quieran, porque ya por allá me dijeron que querían tener ‘babies’, también, ¿por qué no?”, expresó ante la cámara del reportero El Fernan, este fin de semana.

“Ser feliz es una decisión”, agregó la estrella de telenovelas como ‘La Fea más Bella’, que puedes ver gratis aquí en ViX.

La vedete, quien tuvo a Emilio con el creativo mientras duró su romance, aseguró que únicamente le augura lo mejor.

“Por ser el papá de mi bebé, y por mi bebé, y por la unión familiar y la paz, y la tranquilidad, que sea muy muy feliz”, indicó.

Ella incluso demeritó las críticas que Osorio y Eva han recibido por llevarse 38 años de diferencia en la edad: “Pero el ‘hate’ siempre va a decir cosas negativas”.

Juan Osorio revela que ya está buscando ser papá con Eva Daniela

Por su parte, Juan Osorio confesó en exclusiva para Hoy que él y Eva Daniela ya comenzaron a buscar el tener a sus retoños.

“Hemos estado viendo a una doctora y bueno, Dios quiera que se dé y si no, ya pensaremos qué hacer”, enunció sin mayores pormenores.

“Sí, claro [que me da ilusión volver a ser papá], porque es otra etapa de mi vida”, admitió, “uno rejuvenece, se siente rebién, la energía, las ganas, la pasión, y no es que no lo haya tenido antes, pero siempre esto te retroalimenta”.

Niurka MarcosJuan OsorioEva DanielaParejas de famososFamosos

