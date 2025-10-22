Juan Osorio comparte la romántica y especial manera en que le entregó el anillo a su esposa 38 años menor
A dos semanas de su boda por lo civil con Eva Daniela, Juan Osorio compartió la manera en la que le propuso matrimonio, pues tuvieron un testigo muy especial. Además, confirmó que ya tienen planes para la boda religiosa y tener hijos.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Juan Osorio confiesa que casarse con Eva Daniela ha sido como "un despertar" en su vida y a dos semanas de su boda por lo civil, recordó la especial manera en que le entregó el anillo de compromiso.
El productor explicó que llevó a su esposa, 38 años menor, a un lugar muy importante para ellos: la basílica de la Virgen de Guadalupe.
"Le di el anillo de compromiso, ¿ya ves dónde está la Virgen de Guadalupe? Monseñor es nuestro amigo y nos pasó al lugar este donde va el Papa a ver a la Virgen y ahí se lo di", detalló el 21 de octubre en el programa radiofónico 'Todo Para la Mujer'.
Osorio compartió que no hay un mejor lugar para haberle pedido a Eva Daniela que se casara con él, pues son devotos de la Virgen de Guadalupe.
"Le dije, teniendo de testigo a la Virgen, pues ahí te estás comprometiendo de verdad. Si eres creyente, eso es la manera de entregar tu lealtad, tu honestidad y tu fidelidad", explicó.
Juan Osorio se casará por la iglesia
El productor y Eva Daniela se casaron el 4 de octubre por lo civil en una hacienda cercana a León, Guanajuato, tierra natal de la actriz ante 120 invitados. Pero los recién casados ya tienen planes para sellar su amor en una ceremonia religiosa.
"Hemos hecho los trámites necesarios y estamos a punto de recibir la notificación de la resolución del matrimonio eclesiástico, por lo tanto mi esposa y yo nos vamos a casar por la iglesia también", contó Juan en la entrevista.
Juan Osorio y Eva Daniela desean tener hijos
Previamente, el productor compartió que él y su esposa desean formar su propia familia en un futuro cercano, incluso, ventiló a Televisa Espectáculos que ya habían buscado ayuda profesional para concebir un hijo por "el método tradicional".
"¿Cómo compartirle a la gente que uno rejuvenece? Uno se siente rebien. La energía, las ganas, la pasión y no es que uno no lo haya tenido antes, pero esto te retroalimenta".
Por su parte, Eva Daniela también confesó su deseo de tener hijos: "Imagínense, todo lo que sea del amor nos hace muy, muy felices”, contó en un encuentro con la prensa.