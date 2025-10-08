Ex de Juan Osorio lanza advertencia a nueva esposa del productor sobre su herencia

Video Imágenes de la boda de Juan Osorio y Eva Daniela: se casan en espectacular hacienda

Emireth Rivera, ex de Juan Osorio, reaccionó a la reciente boda del productor con la actriz Eva Daniela, celebrada este sábado 4 de octubre.

La presentadora aseguró que no había visto “nada” del enlace y que se enteró precisamente en la entrevista que le estaba realizando el presentador argentino Javier Ceriani.

Ex de Juan Osorio lo acusa de engañar a sus parejas

En su conversación, este 7 de octubre, luego de que el conductor le cuestionara si creía que Eva Daniela es “consciente” de que “no va a heredar” nada de Juan Osorio, Emireth Rivera se sinceró.

“La verdad no, no creo que ella sepa”, aseveró, alegando que cuando alguien “llega con ilusión al matrimonio” asume que su pareja “va a cumplir su palabra en todos los sentidos”.

“Desconozco si ella tenga contemplada, ¿no?, el histórico de este personaje y que eso le haga algún ruido a ella o la haga reflexionar”, agregó, de acuerdo con un video en el canal de YouTube de Ceriani.

“Pero ahí están las pruebas y los antecedentes hablan de cómo se ha conducido con todas sus historias previas, que eso es lo lamentable, que eso es lo señalable”, manifestó.

La ahora activista aseveró que cuando contrajo nupcias con el creativo él “decidió” el régimen patrimonial “de manera unilateral”.

“No hubo en ese sentido algo que se dialogara, no”, indicó, “exactamente el día de la boda, él dijo: ‘No, nos vamos a casar de esta manera’”, contó.

Rivera señaló que no le “interesa” lo que ha pasado entre Osorio y Eva, pero recalcó que, de investigarlo a él, podría surgir si hay más mujeres “que pasaron por lo mismo”.

“Dices: ‘Bueno pues ya es su modus operandi’, y desafortunadamente también donde va él involucrando a muchas personas para perjudicar”, comentó.

Emireth Rivera habla de supuesto fraude que le hizo Juan Osorio

Hablando de su experiencia, Emireth Rivera puntualizó que tras separarse de Juan Osorio se habría destapado un engaño.

“Me enteré cuando vino el tema del divorcio, cuando me piden a mí que desaloje la casa que ocupé con él, y que es una casa que él me regaló y que tengo los documentos que lo avalan”, alegó.

“Cuando él se va de la casa, hace ya más de 10 años, después me mandan un documento donde me dicen que el propio no soy yo, que no es él, que es el hermano, un acto obviamente que es fraudulento”, agregó.

Ella afirma que el papá de Emilio Osorio ha “intentado despojarla” de la residencia y cometido “actos de intimidación permanente” y “violencia”: “Lo grave es que él ha defraudado a la autoridad”.

Asimismo, Rivera, quien mantiene un proceso legal contra Juan, aseveró que mientras estaban juntos, “él me prohibió trabajar los primeros cinco años de mi matrimonio”.