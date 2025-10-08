Juan Osorio

Ex de Juan Osorio lanza advertencia a nueva esposa del productor sobre su herencia

La presentadora Emireth Rivera habló del alegado engaño que Juan cometió con ella tras convertirse en marido y mujer. Ella especuló que ese sería el “modus operandi” del creativo.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Imágenes de la boda de Juan Osorio y Eva Daniela: se casan en espectacular hacienda

Emireth Rivera, ex de Juan Osorio, reaccionó a la reciente boda del productor con la actriz Eva Daniela, celebrada este sábado 4 de octubre.

La presentadora aseguró que no había visto “nada” del enlace y que se enteró precisamente en la entrevista que le estaba realizando el presentador argentino Javier Ceriani.

PUBLICIDAD

Ex de Juan Osorio lo acusa de engañar a sus parejas

En su conversación, este 7 de octubre, luego de que el conductor le cuestionara si creía que Eva Daniela es “consciente” de que “no va a heredar” nada de Juan Osorio, Emireth Rivera se sinceró.

“La verdad no, no creo que ella sepa”, aseveró, alegando que cuando alguien “llega con ilusión al matrimonio” asume que su pareja “va a cumplir su palabra en todos los sentidos”.

Más sobre Juan Osorio

Juan Osorio esperó hasta casarse con su esposa para tener intimidad
0:45

Juan Osorio esperó hasta casarse con su esposa para tener intimidad

Univision Famosos
Hijo de Niurka reacciona a la boda de su papá Juan Osorio con Eva Daniela, 38 años menor que él
0:49

Hijo de Niurka reacciona a la boda de su papá Juan Osorio con Eva Daniela, 38 años menor que él

Univision Famosos
Imágenes de la boda de Juan Osorio y Eva Daniela: se casan en espectacular hacienda
1:00

Imágenes de la boda de Juan Osorio y Eva Daniela: se casan en espectacular hacienda

Univision Famosos
Juan Osorio se casa con Eva Daniela, 38 años menor que él: así fue la boda y el vestido de novia
2 mins

Juan Osorio se casa con Eva Daniela, 38 años menor que él: así fue la boda y el vestido de novia

Univision Famosos
Hijo de Niurka responde a quienes lo llaman ‘nepo baby’ luego de que su papá lo defendiera
2 mins

Hijo de Niurka responde a quienes lo llaman ‘nepo baby’ luego de que su papá lo defendiera

Univision Famosos
Sale a la luz foto que demostraría que Emilio Osorio sí se parece a Juan Osorio y no a Bobby Larios
0:58

Sale a la luz foto que demostraría que Emilio Osorio sí se parece a Juan Osorio y no a Bobby Larios

Univision Famosos
¿Fernando Colunga le reclamó a Juan Osorio por ventilar supuesta paternidad?: así respondió él
2 mins

¿Fernando Colunga le reclamó a Juan Osorio por ventilar supuesta paternidad?: así respondió él

Univision Famosos
¿Juan Osorio y su novia Eva Daniela se casaron?: organizan tremenda fiesta por una razón muy especial
2 mins

¿Juan Osorio y su novia Eva Daniela se casaron?: organizan tremenda fiesta por una razón muy especial

Univision Famosos
¿Por qué se pelearon Bobby Larios y Juan Osorio? Así empezó su conflicto
3 mins

¿Por qué se pelearon Bobby Larios y Juan Osorio? Así empezó su conflicto

Univision Famosos
¿Quién es la joven prometida de Juan Osorio? Su diferencia de edades causó gran polémica
2 mins

¿Quién es la joven prometida de Juan Osorio? Su diferencia de edades causó gran polémica

Univision Famosos

“Desconozco si ella tenga contemplada, ¿no?, el histórico de este personaje y que eso le haga algún ruido a ella o la haga reflexionar”, agregó, de acuerdo con un video en el canal de YouTube de Ceriani.

“Pero ahí están las pruebas y los antecedentes hablan de cómo se ha conducido con todas sus historias previas, que eso es lo lamentable, que eso es lo señalable”, manifestó.

La ahora activista aseveró que cuando contrajo nupcias con el creativo él “decidió” el régimen patrimonial “de manera unilateral”.

“No hubo en ese sentido algo que se dialogara, no”, indicó, “exactamente el día de la boda, él dijo: ‘No, nos vamos a casar de esta manera’”, contó.

Rivera señaló que no le “interesa” lo que ha pasado entre Osorio y Eva, pero recalcó que, de investigarlo a él, podría surgir si hay más mujeres “que pasaron por lo mismo”.

“Dices: ‘Bueno pues ya es su modus operandi’, y desafortunadamente también donde va él involucrando a muchas personas para perjudicar”, comentó.

Emireth Rivera habla de supuesto fraude que le hizo Juan Osorio

Hablando de su experiencia, Emireth Rivera puntualizó que tras separarse de Juan Osorio se habría destapado un engaño.

PUBLICIDAD

“Me enteré cuando vino el tema del divorcio, cuando me piden a mí que desaloje la casa que ocupé con él, y que es una casa que él me regaló y que tengo los documentos que lo avalan”, alegó.

“Cuando él se va de la casa, hace ya más de 10 años, después me mandan un documento donde me dicen que el propio no soy yo, que no es él, que es el hermano, un acto obviamente que es fraudulento”, agregó.

Ella afirma que el papá de Emilio Osorio ha “intentado despojarla” de la residencia y cometido “actos de intimidación permanente” y “violencia”: “Lo grave es que él ha defraudado a la autoridad”.

Asimismo, Rivera, quien mantiene un proceso legal contra Juan, aseveró que mientras estaban juntos, “él me prohibió trabajar los primeros cinco años de mi matrimonio”.

Emireth y Juan fueron marido y mujer desde 2006 hasta 2015. En 2023, ella entabló una demanda por presuntas agresiones de su parte, lo que él aceptó no se “esperaba”.

Relacionados:
Juan OsorioEva DanielaPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD