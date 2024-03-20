Alessandra Rosaldo sí regaña a Eugenio Derbez por seguir hablando de Victoria Ruffo: revela advertencia

Video Eugenio Derbez tiene prohibido hablar de Victoria Ruffo y aclara: "Me cuesta el matrimonio"

Eugenio Derbez está dispuesto a fumar la pipa de la paz con su ex Victoria Ruffo ante el inminente nacimiento de su primera nieta en común.

Sin embargo, reveló que podría costarle el matrimonio con Alessandra Rosaldo si sigue hablando en público de su pasado con la llamada ‘Queen de las telenovelas’.

Eugenio acepta reconciliación con Victoria Ruffo

La llegada de la primera hija de José Eduardo Derbez y su pareja Paola Dalay marcaría un antes y un después en la polémica relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez pues ambos se han mostrado dispuestos a limar asperezas.

Durante un reciente encuentro con la prensa, el actor atribuyó la batalla de declaraciones a “un poco de relajo”, aunque no quita el dedo del renglón sobre los reproches hacia la actriz por supuestamente no dejarlo convivir con José Eduardo durante su infancia.

"Yo también (estoy dispuesto a llevarme bien con Victoria Ruffo), nada más es un poco de relajo, otro poco de que, la verdad, lo entenderán muchos, de que como padre me dolió mucho no ver crecer a mi hijo", insistió en la entrevista publicada por Despierta América este 20 de marzo.

El patriarca de la dinastía Derbez destacó que "la bebé nos va a hacer olvidar" aunque "me pudo y me dolió mucho y creo que a José Eduardo también haber crecido separados sobre todo porque tiene la vena cómica como yo, físicamente se parece mucho a mí, hubiera estado padre crecer juntos".

Con planes en puerta de convivencia por los baby shower que preparan para la nueva integrante de la familia, el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ confesó que "no me lo he imaginado (el reencuentro con Victoria Ruffo)".

Agregó que, aunque no está en los planes de José Eduardo y su novia, le gustaría que su segunda nieta llevara el nombre de su mamá, Silvia Derbez.

"Sí me gustaría mucho (que mi nieta se llamara como mi mamá). Sugiéranselo ustedes", pidió.

Alessandra Rosaldo sí regaña a Eugenio Derbez por hablar de su ex

Al ser cuestionado sobre si su mamá, la fallecida actriz Silvia Derbez, veía a Victoria Ruffo como la nuera que soñó, el también productor confesó que no quería hablar más de su pasado pues su esposa Alessandra Rosaldo ya le había hecho una advertencia.