Ivonne Montero enamora con un leotardo turquesa de pedrería a sus 47 años

Sus seguidores no tardaron en halagar y elogiar a la actriz de 47 años por su increíble participación y el look sensual que mostró: “Hermosa como siempre”, “Hola hermosa, que linda siempre luciendo espectacular y tan radiante”, “Que preciosa eres Ivonne, me gusta verte. Siempre he sido fan tuyo por ese talento que tienes. Y por lo hermosa que eres”.