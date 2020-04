¿Está celoso? Ninel Conde cree que Giovanni Medina le impide ver a Emmanuel porque sospecha que ella tiene novio

Este martes en la noche, cumpliéndose 41 días desde que no tiene acceso pleno a su hijo , Ninel Conde le confesó a Chiquinquirá Delgado, en el show digital El Break de las 7 , que desde que ella estuvo en Miami, Giovanni Medina cambió. "Él da por hecho que yo tengo una nueva pareja, una nueva relación". A juicio de la intérprete de 'Ingrato', la situación lo lleva pensar "'la estoy perdiendo, ya tiene a alguien más, pues entonces me quedo con el niño'".



Ninel Conde no negó que actualmente tenga una persona especial en su vida. Lo describió como alguien bueno, "que me valora, que me dice cosas lindas". Un cambio en sus relaciones pasadas, subrayó, pues "sólo escuchaba puras cosas negativas".