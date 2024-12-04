Esposa de Daddy Yankee toma radical decisión: el reguetonero reveló que ella le pidió el divorcio

Video Daddy Yankee confirma su divorcio: revelan cuánto tiempo habrían tenido separados

Mireddys González, la aún esposa de Daddy Yankee, ha dado un radical paso en medio de su decisión de solicitar el divorcio al reguetonero.

El pasado 2 de diciembre, el puertorriqueño reveló su separación, “después de dos décadas de matrimonio”, por medio de un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio… hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys”, escribió el también compositor.

“Mi fe en Cristo ha sido mi refugio en todo momento, y fue una guía constante mientras intentamos superar nuestras diferencias”, añadió.

El intérprete de ‘Gasolina’ aseguró que “respeta” que la empresaria resolviera empezar con los trámites legales para formalizar su ruptura.

“Agradezco el tiempo que compartimos, lleno de bendiciones y valores, de amor y con una hermosa familia, que seguirá siendo nuestra prioridad”, sentenció.

Esposa de Daddy Yankee ‘desaparece’ en medio de su divorcio

Luego de que Daddy Yankee anunciara lo que sucede en su “vida personal”, Mireddys González no se ha pronunciado al respecto.

De hecho, la emprendedora ha optado por cerrar su cuenta de Instagram, la cual, de acuerdo con People en Español, “hasta hace no mucho estaba activa”.

Univision Famosos pudo corroborar que actualmente en la plataforma aparece el mensaje “Esta página no está disponible” cuando se ingresa al perfil @mireddys.

Mireddys González, aún esposa de Daddy Yankee, desactivó su cuenta de Instagram. Imagen Instagram

Previamente, González la utilizaba para mostrar momentos especiales, como su celebración de aniversario de casada con ‘The Big Boss’, o presumirse haciendo ejercicio.

Mireddys González compartía 'selfies' en su cuenta de Instagram. Imagen Mireddys González/Instagram

En octubre del año pasado, ella y su marido dejaron de seguirse en la famosa aplicación, lo que generó rumores de que atravesaban una crisis en su relación.

El tiktok de ‘La jefa’, como la llama el músico, todavía continúa visible, aunque ella no ha subido un video desde abril de 2023.

¿Por qué terminaron Daddy Yankee y Mireddys González?

Daddy Yankee y Mireddys González no han revelado los motivos por los que su historia de amor llega al fin, pero algunos presuntos detalles han salido a la luz.

People en Español dio a conocer que “una fuente cercana a la pareja confirmó que vivían separados hace más de un año”, pero que él “hizo todo para que la ruptura no se llevara a cabo”.

El medio añadió que, “muchos aseguran” que el hecho de que la estrella se convirtiera al cristianismo “fue la razón por la que Mireddys decidió separarse”.

Según el show Lo sé todo, la "causal" de su separación sería por "ruptura irreparable", afirmaron el lunes.