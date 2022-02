Ernesto D'Alessio defendió su postura sobre cirugías de cambio de sexo tras fuertes críticas

El 30 de diciembre de 2021, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSTE), organización gubernamental mexicana dedicada al cuidado de la salud de los trabajadores que no laboran en una institución del gobierno, anunció que la primera operación de reasignación de sexo realizada en sus instalaciones resultó exitosa.

Dicha cirugía forma parte de las acciones que la dependencia tomó en pro de ser más incluyente y velar por la no discriminación, en este caso, de las personas de la comunidad LGBT+.

Ernesto D’Alessio acusado de transfóbico



Ante la noticia, Ernesto D’Alessio mostró su descontento y explicó que parecía que los problemas de la humanidad eran más bien sexuales, en lugar de ser la pobreza, la economía, educación, etc. Asimismo, mostró su rechazo a que este tipo de operaciones sean financiadas por el Estado.

Su respuesta fue apoyada por varios usuarios. Sin embargo, el actor también fue fuertemente criticado por muchos y tachado de transfóbico, señalamientos que han recibido otros famosos como Maky Moguilevsky.

Un mes después de este momento, Ernesto explicó para los micrófonos ‘De primera mano’ por qué no está de acuerdo con que las operaciones de reasignación de sexo sean financiadas con dinero del gobierno.

Ernesto D’Alessio explicó su postura sobre las operaciones de reasignación de sexo



El también licenciado en Ciencias Jurídicas dejó en claro que en ningún momento se opuso a que “la gente viva su vida libremente” y, si en sus deseos está realizarse una operación de reasignación de sexo, no está en contra.

No obstante, a lo que se opone es que se utilice dinero de los mexicanos para realizarse dicha cirugía.

“Yo no digo que no se operen. Yo digo, ‘Sí, opérense pero páguenlo con su dinero, que no se pague su deseo con el dinero de la gente. Eso es a lo que yo me opongo”

De acuerdo con el cantante, todas las personas son libres y tienen el “derecho a autopercibirse como ellos quieran”. D’Alessio coincide en que la diversidad se debe tratar con respeto y empatía. Sin embargo, eso no significa que todas las demás personas que no comparten la manera de pensar de la comunidad LGBT+ tengan que pagar por sus deseos, explicó.

“Yo no estoy en contra de los homosexuales, que sean felices. A lo que yo me opongo es que nos quieran imponer su manera de pensar”.

Ernesto D’Alessio comparó operaciones de reasignación de sexo con liposucciones



Ernesto también aprovechó para explicar un poco más sobre por qué no está de acuerdo con que el Estado pague este tipo de operaciones con un ejemplo: comparó las cirugías de reasignación de sexo con operaciones como liposucciones o demás procedimientos que, de acuerdo con él, sólo son un deseo personal que no debe realizarse con el dinero de los mexicanos.

“Imagina que yo me quiero operar de cualquier cosa y es un deseo mío y yo tengo el derecho de hacerlo. Yo no lo discuto, las personas tiene derecho a autopercibirse como ellos quieran, pero utilizar dinero del Estado para que tú te operes, pues sería lo mismo que si una mujer o un hombre se quieren hacer una liposucción y entonces que se las pague el Estado…a eso es a lo que yo me opongo”



Esta nueva respuesta nuevamente provocó un rechazo por muchos usuarios de redes sociales en contra del actor. Varios coincidieron que lo mejor para Ernesto es que se quede callado.

“¿Por qué no aprenden a quedarse calladitos y no c·g·rla soberanamente?”, “Ya cancelen a todos estos ignorantes de la televisión abierta” son algunos de los comentarios que se leen en Twitter, plataforma en donde el hijo de Lupira D'Alessio también se ha defendido.

Un día antes de su entrevista con ‘De primera mano’, Ernesto habló sobre el ‘hate’ que ha recibido en redes sociales.



Y tú, ¿compartes la opinión de Ernesto D'Alessio?