Erika Buenfil revela la razón por la que no lograba bajar de peso

Erika Buenfil dio a conocer que ya descubrió cuál era el motivo por el que, pese a sus esfuerzos, no había logrado bajar de peso.

La actriz, de 60 años, reveló que está muy feliz porque, tras identificar la situación por la que no conseguía adelgazar, está comenzando a obtener resultados positivos.

¿Qué problema impedía a Erika Buenfil bajar de peso?

En entrevista exclusiva para el programa Hoy, transmitida este 15 de abril, Erika Buenfil explicó que no comprendía por qué no conseguía perder libras.

“Fue un tema, y eso lo doy como consejo, de pronto uno se estanca, y entonces mi productora, mi hermana, o gente me decía: ‘¿Por qué no te haces un estudio hormonal?’. Y yo: ‘Pero estoy bien’”, recordó.

Finalmente, la excantante hizo caso a las recomendaciones y optó por acudir con los especialistas de la salud para que la revisaran.

“(Pero) yo no tengo la mitad de la tiroides, entonces me hice un estudio hormonal y un estudio de sangre”, detalló.

Gracias a dichos exámenes, los médicos determinaron cuál era la causa por la que la artista no obtenía resultados ante sus esfuerzos por adelgazar.

“Estaba tomando más hormona de la que necesitaba, tanto para la tiroides como para lo que le pase al reemplazo hormonal, que no lo necesitaba”, comentó.

La protagonista de telenovelas como Vencer El Pasado, que puedes ver aquí en ViX, dio a entender que esa cuestión ya se solucionó, pues ha podido bajar de peso.

“Ya empezaron a reaccionar las dietas y eso me tiene muy contenta, porque no reaccionaban las dietas porque estaba tomando hormona de más”, concluyó.

Erika Buenfil se sintió “muy bien” tras bajar de peso

En octubre 2012, Erika Buenfil se sinceró sobre cuánto le agradó haber adelgazado, ya que deseaba verse más guapa para interpretar a ‘Victoria Balvanera’ en el melodrama ‘Amores Verdaderos’.

“Bajé seis kilos con ejercicio y con un tipo de dietas, de esas que te chupan, la verdad no me mato de hambre y creo que ha servido mucho”, indicó a la revista Quién.

“Físicamente me siento muy bien, a las mujeres nos gusta pararnos frente al espejo y vernos guapas, en fin, siempre perder unos kilitos no están de más”, sentenció.

La estrella puntualizó que cuando hizo el ‘casting’ para el proyecto “estaba llenita”: “La pérdida de peso vino después con el estrés”.