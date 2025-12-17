Erika Buenfil

¿Hijo de Erika Buenfil a la política?: Nicolás buscaría seguir los pasos su abuelo Ernesto Zedillo

Nicolás Buenfil ventiló su interés de incursionar en la política tras confesar que a dos años de comenzar a convivir con su padre, aun no ha tenido la oportunidad de conocer a su abuelo, el expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.


Video Hijo de Erika Buenfil “puede ser” que entre a la política como su abuelo expresidente: esto revela

Nicolás, hijo de Erika Buenfil, estaría dispuesto a seguir los pasos de su abuelo, el expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, en la política.

El joven, de 20 años, ventiló su interés por conocer a su abuelo, con quien no ha tenido ningún tipo de acercamiento desde que se dio el acercamiento con su padre.

“No he tenido la oportunidad de convivir con mi abuelo, pero quiero y me da curiosidad”, mencionó a ‘De Primera Mano’ el 16 de diciembre.

“Quiero saber su historia, la parte de atrás de ese mundo que no conozco y es el mundo político. Me da curiosidad saber”, agregó.

En ese sentido, el hijo de Erika Buenfil se sinceró sobre la posibilidad de incursionar en la política en un futuro.

“Si agarro la fortaleza suficiente, a lo mejor me meto a la política”, confesó, dejando claro que, por el momento, continúa estudiando “el tercer semestre” de la carrera de mercadotecnia, al mismo tiempo en que trabaja en Televisa como “asistente de producción de un proyecto” del que no quiso dar detalles.

Por último, Nicolás Buenfil descartó pasar las fiestas decembrinas con su padre, Ernesto Zedillo Jr, pese a tener una buena relación con él.

“Nada más estaré con mi mamá. Ella me quiere mucho y siempre ha sido así. Siempre voy a estar con ella, hasta que llegue una esposa o lo que sea. Van a ser mi esposa y ella”, sentenció.

Relacionados:
Erika BuenfilHijos de famososNicolás BuenfilFamosos

