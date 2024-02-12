Eduardo Yáñez sí tuvo romance con una actriz de Amores Verdaderos, ¿fue Erika Buenfil?

Video Erika Buenfil celebró sus 60 años con tremenda fiesta y un sensual vestido

Eduardo Yáñez y Erika Buenfil protagonizaron la telenovela Amores Verdaderos en 2012. Dentro de la historia, dieron vida a ‘Victoria Balvanera’ y ‘José Ángel Arriaga’.

Con su interpretación, los actores no sólo conquistaron los corazones del público, sino que generaron especulaciones de que habían iniciado una relación mientras grababan el melodrama.

Imagen TelevisaUnivision

En octubre del mismo año, el portal yahoo!style reportó que, según Radio Fórmula, “el romance” entre ellos estaba “confirmado”.

¿Erika Buenfil y Eduardo Yañez fueron novios?

Ante los rumores, que se alimentaron de las escenas íntimas que Erika Buenfil y Eduardo Yáñez realizaron como parte de la trama, el actor se pronunció para negar que tuvieran un idilio.

Imagen TelevisaUnivision

“Primero, yo no hablo de mi vida personal, si fuera cierto, obviamente no lo comentaría”, dijo en entrevista para el programa 'No lo cuentes' el mismo mes en que iniciaron las especulaciones.

“No soy de aquellos que les digo que cuando esté con alguien se los voy a compartir, porque no lo voy a hacer, si fuera cierto, pero no es el caso, definitivamente”, sentenció.

Algunos meses después, la actriz hizo lo propio al asegurar que él era únicamente su compañero de trabajo y que disfrutó su tiempo juntos.

“Tengo que reconocer que es un hombre guapo, que tampoco era un sacrificio, ni de aquí para allá ni (viceversa). Estábamos bien, o sea, no sufríamos”, indicó al mismo ‘show’ televisivo el 27 de marzo de 2013.

Imagen TelevisaUnivision

Durante su posterior participación en la emisión ‘Reporte última palabra’, en agosto, Buenfil aclaró una vez más que su vínculo con Yáñez no se tornó amoroso.

“No, fíjate que no (fuimos novios). Si así hubiera sido, te lo juro, yo no tendría por qué callarme la boca. Nos llevábamos estupendamente bien”, externó.

“Tal vez al principio dices: ‘Ay, ¿por qué no? Él soltero y yo también’, pero luego te das cuenta que tampoco es sano, ‘donde se come no se...’”, añadió.

Ella recalcó que posiblemente entablar un amorío con quien era su coestelar arruinaría su desempeño laboral si tenían problemas personales y, en caso de acabar mal, no podrían volver a estar en un proyecto.

“Creo que fue bien sano por parte de ambos el no llegar más allá porque, él es guapo y yo también, y no tendría nada de malo y fluía muy bien la energía, nos reíamos mucho, había demasiadas cosas en común, platicábamos padre y demás”, contó.

“Pero creo que él está buscando a una mujer más joven, tiene ganas como de tener un bebé nuevo, y entonces ahí yo ya no encajo, y luego se va, y ‘amor de lejos es de pensarse’”, admitió.

Eduardo Yáñez sí tuvo romance con una compañera de Amores Verdaderos, ¿quién fue?

En aquella época, a Eduardo Yáñez no solamente se le relacionó sentimentalmente con Erika Buenfil, sino asimismo con Marjorie de Sousa, quien encarnaba en Amores Verdaderos a la villana ‘Kendra Ferreti’.

El Gordo y La Flaca lo cuestionó al respecto en diciembre de 2012, por lo que afirmó que estaba “solo, pero no mal acompañado”.

Sin embargo, se expresó positivamente de su antagonista: “(Ella) está buenísima, además tiene un carácter a toda madr…, pero no creo que yo sea su tipo de hombre”.

Tras años negándolo, él aceptó, a Univision el 7 de abril de 2014, que sí sostuvieron un amorío mientras grababan el melodrama: “Si es muy claro que ‘Marjie’ y yo tuvimos ahí un quever, pero nada más”.

Imagen TelevisaUnivision

Tres días más tarde de que Yáñez lo confirmara, Buenfil brindó finalmente su opinión al respecto ante la cámara de “No lo cuentes”.

“Eso no fue ningún tiempo de incomodidad de nada (entre Marjorie y yo). Qué bueno que lo dijo, porque tal vez de alguna manera lo sabíamos, pero nosotros no podíamos hablar”, indicó.

“Lo difícil (para mí) fue que dijeron cosas que no eran de verdad, y yo con Eduardo nunca anduve, entonces era horrible aclarar sin poder hacerlo, no podía abrir la boca, había que ser prudente”, argumentó.

¿Por qué terminaron Eduardo Yáñez y Marjorie de Sousa?

En junio de 2023, De Sousa compartió a ‘De primera mano’ el motivo por el que su idilio con el actor terminó definitivamente.

“Cada uno tomó un camino diferente, la novela terminó, yo me fui a Estados Unidos, mil cosas y ya, pero siempre será bonito”, recordó.