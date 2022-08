Erika Buenfil se sinceró sobre las inseguridades de su cuerpo: “no me atrevía a usar shorts”

Desde entonces, se ha convertido en una de las intérpretes favoritas de los espectáculos, pues además de su talento actoral, ha sabido dominar las redes sociales con videos graciosos.

Si bien su belleza se ha mantenido, en años recientes, le han ofrecido papeles más maduros, según reconoció ella misma en julio del 2021 en entrevista con el matutino Hoy.

En aquella ocasión expresó que admira a sus coprotagonistas más jóvenes “que están preciosas, eso sí, firmes, guapas y que en bikini se ven espectaculares”.

Aseguró, además, que no tiene nada que envidiarles, pues:

"Hay edades y yo ya lo tuve también, entonces estoy en otra etapa de mi vida, guapa y todo, pero pues una señora normal, bien cuidada".

Erika Buenfil aseguró que le apena mostrar su cuerpo

Las redes sociales, ámbito que la estrella de 58 años ha conquistado recientemente, es común que los artistas publiquen fotos o videos presumiendo su físico.

En varias ocasiones, la propia estrella de ‘Triunfo del amor’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) se ha posicionado a favor de usar filtros digitales en las mismas, con el objetivo de mejorar su imagen:

“Sí uso filtros y otras (veces), no, pero pues se vale. Se vale, si te puedes ver un poquito mejor y te ayuda y te hace que te brille la mirada o que tengas un bonito color de piel, es muy padre”, expresó en entrevista con el programa Hoy el pasado mayo.



Ahora, ‘La reina del Tik Tok’ reveló cuáles son los retratos que no se atreve a publicar en sus plataformas digitales. En entrevista con el programa Hoy, con declaraciones citadas por la revista Quién, confesó:

“No me atrevía a ponerme short porque ¿cómo iba a subir las fotos? Dije 'no', cuando andaba en short o muy encuerada, esas sí no las subía”.



En ese sentido, relató que no le agrada mostrar mucha piel. Según justificó:

“Ya no tengo edad o no tengo cuerpo tal vez, lo digo tal cual: me da pena”.



De igual manera, Erika Buenfil fue cuestionada sobre si haría una sesión de fotos con poca ropa, a lo que respondió que no ha recibido alguna propuesta para ello, pero, en caso de aceptar, sería bajo la condición de que “estuvieran bien cuidadas, algo lindo, algo de señora lindo”.