Erika Buenfil y su hijo son víctimas de la delincuencia: “Ya no se siente uno seguro”

Video Erika Buenfil pierde 15 libras y se toma atrevidas fotos para presumir su figura a los 61 años

Erika Buenfil dio a conocer que fue víctima de la delincuencia en la Ciudad de México mientras se encontraba con su hijo, Nicolás, y su sobrino, Alejandro.

Fue por medio de un video para TikTok que la actriz contó a detalle cómo es que les robaron, la noche de este 20 de agosto.

PUBLICIDAD

Erika Buenfil cuenta qué les sucedió a ella y a su hijo

La protagonista de telenovelas como ‘Amores verdaderos’, que puedes ver aquí en ViX, explicó que todo sucedió en el estacionamiento del centro comercial Mítikah.

“Los chicos traían las computadoras en el carro. Ya sé que esto es un error, pero hemos ido a muchas plazas y de repente sucede que Nicolás ahí trae pues sus cosas del colegio”, dijo.

“Y yo les comenté: ‘Ay, las computadoras’. Y dije, ‘No’. Y justo nos estacionamos pegados a una puerta de salida y entrada. Vimos gente, de guardias de seguridad. ‘Mamá, aquí hay cámaras, es una plaza muy nueva’”, añadió.

Debido a que no se iban a tardar, Erika Buenfil y los jóvenes optaron por dejar sus pertenencias en el automóvil y se dirigieron a un restaurante para cenar.

Ellos no se dieron cuenta de que los aparatos habían sido sustraídos al abordar la camioneta para retirarse del lugar, sino hasta que llegaron a su residencia.

“Y a la hora de querer bajarse mi sobrino de que, ‘Ya me voy, tía’, nos dimos cuenta que las computadoras pues no estaban”, relató.

La también ‘influencer’ aseguró que el coche estaba “intacto”, “no hay un cristalazo, no hay una puerta forzada”.

“Sí cerramos porque yo, aparte, recordé y le dije, ‘Nicolás, cierra la camioneta para que quede cerrada’, porque ahí estaban los equipos”, afirmó.

Erika Buenfil denuncia no haber tenido apoyo

Ante lo sucedido, Nicolás y Alejandro regresaron a la conocida plaza, ya sin Erika Buenfil, quien se quedó en su hogar.

PUBLICIDAD

“Y aquí el problema no es que les hayan robado las computadoras, sino que en Mítikah, ellos acuden con la gente de seguridad de ahí, con los guardias […] no los ayudaron en nada”, compartió.

La estrella aseveró que su primogénito y su hijo pudieron rastrear los equipos con sus celulares, notando que seguían en el lugar; sin embargo, expuso, el protocolo que siguió el personal les impidió accionar rápidamente, por lo que finalmente “las perdieron”.

“Hay una parte de que, entendemos que no deben de llevar aparatos, pero también este tipo de plazas tan modernas y tan y tan llenas de cosas, de pronto uno olvida una chamarra, de pronto uno deja cosas en el carro, y pues ya no se siente uno seguro en ninguna parte”, sentenció.