Erika Buenfil

Erika Buenfil revela qué arreglitos estéticos se ha hecho en el rostro tras posar sin ropa a sus 61

La actriz de Papás Por Siempre compartió si ha sometido a un procedimiento estético en el rostro. Erika Buenfil sorprendió recientemente al dejarse ver totalmente desnuda.

Univision picture
Por:Univision
Video Erika Buenfil posa sin ropa por primera vez a sus 61 años: ¿exigió Photoshop?

Tras realizar un desnudo en una sesión fotográfica, la actriz Erika Buenfil compartió su perspectiva sobre la edad y los tratamientos estéticos, al mismo tiempo que celebra su regreso a la televisión.

Buenfil se ha declarado "feliz de la edad que tiene", según dijo en entrevista para el programa Hoy este 30 de octubre, y se siente realizada en "todo sentido". La actriz enfatizó que, en general, no ha tocado su rostro con "métodos invasivos".

Erika Buenfil admite que se ha puesto bótox

La actriz de Papás por Siempre contó que sí ha recurrido al bótox, sin embargo, también contó que ha tenido problemas a la hora de someterse a ciertos procedimientos estéticos.

Erika Buenfil reveló que su cuerpo tiene dificultades para eliminar el ácido hialurónico debido a su condición de tiroides.

Al recordar una ocasión en que se lo aplicaron, la actriz describió haber tenido un "efecto bastante raro", sintiéndose "muy mal" y experimentando ardor en la piel. A raíz de esta reacción, su conclusión fue: "Nunca más".

Erika Buenfil posó sin ropa a sus 61 años

La protagonista de Amores Verdaderos posó sin ropa por primera vez a sus 61 años en agosto pasado y lo hizo para el fotógrafo Uriel Santana, quien montó una exposición en México con fotos de Erika Buenfil y otras famosas.

Ella se había negado por años a hacerlo, pero por fin la convencieron: “Dije, va. No me dejó ponerme nada, me dejó las mis pulseras y mis pestañas postizas. confesó que para la imagen no hubo ningún tipo de edición, fueron solamente ella y su cuerpo.

Mi foto es natural, es la que soy. O sea, no le dije, "Ponme más delgada o quítame tal cosa, o sea, esto soy".

