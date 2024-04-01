Erika Buenfil luce su figura en trajes de baño y desde la playa a sus 60 años: fotos

Video Erika Buenfil celebró sus 60 años con tremenda fiesta y un sensual vestido

Erika Buenfil aprovechó los días de descanso por Semana Santa de la mejor manera: realizando un viaje a Cancún, Quintana Roo (México).

Desde el paradisíaco destino, la actriz, de 60 años, subió a su cuenta de Instagram diversas fotografías en las que se mostró con traje de baño y dejó al descubierto su figura.

PUBLICIDAD

Erika Buenfil se luce en traje de baño

Desde el 28 de marzo, Erika Buenfil compartió en la plataforma digital una serie de instantáneas en las que aparece sentada en un camastro y con un bañador ‘one piece’ con círculos en el estampado.

“Vitamina sol”, escribió en la descripción la protagonista de telenovelas como Amores Verdaderos, que puedes ver aquí en ViX.

Erika Buenfil durante sus vacaciones en la playa. Imagen Erika Buenfil/Instagram



Al día siguiente, ella colgó una postal en la que permitió ver que llevaba un bikini florido. Gracias a la pose que adoptó, una de sus piernas quedó al descubierto.

“La vida es una y hay que vivirla. Es aquí y ahora”, fue el texto que anotó en el ‘caption’.

Erika Buenfil se mostró en traje de baño. Imagen Erika Buenfil/Instagram



El Sábado de Gloria, la también ‘influencer’ nuevamente subió un retrato. Esta vez, ella sale en él con un traje de baño en tono negro.

Visiblemente animada, ella grabó un tiktok cantando un pedazo de la canción ‘Malditas ganas’, de Alfredo Ríos ‘El Komander’.

Erika Buenfil presume su figura. Imagen Erika Buenfil/Instagram



Finalmente, ella se tomó una ‘selfie’ en la playa, a la orilla del mar. Con lo que parece una blusa colorida y usando gorra, sonrió para la cámara.

“Bienvenido abril. Te recibo con los brazos abiertos. Amor, trabajo, paz y abundancia”, apuntó en una misiva, añadiendo un emoji de corazón y otro de manos orando.

Erika Buenfil desde la playa. Imagen Erika Buenfil/Instagram



En la sección de comentarios de cada uno de los ‘posts’, los admiradores de Buenfil aprovecharon para externarle halagos.

“¡Belleza!”, “Simplemente hermosa”, “¡Qué chula mujer!”, “Guapísima”, “Sabe lo que tiene”, “Eres una reina” y “Tan sexy como siempre”, es parte de lo que se lee en las interacciones.

En agosto de 2022, Erika se sinceró ante el programa Hoy al respecto del por qué no le gusta enseñar mucha piel: “Ya no tengo edad o el cuerpo, tal vez. Lo digo tal cual, me da pena”.

PUBLICIDAD

Erika Buenfil disfruta con su hijo

En esta ‘escapada’, Erika Buenfil contó con la compañía de su hijo Nicolás, hecho que evidenció en diferentes imágenes.

“Con mi persona favorita”, aseveró ella para explicar una foto en la que ambos están sentados a la mesa en un restaurante.