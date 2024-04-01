Erika Buenfil

Erika Buenfil luce su figura en trajes de baño y desde la playa a sus 60 años: fotos

Aunque recientemente la actriz había declarado que no “ya no tiene la edad o el cuerpo" para enseñar mucha piel, la actriz no tuvo inconveniente en presumirse en traje de baño en Cancún. Ella mostró su figura luciendo diferentes bañadores y sus admiradores no perdieron la oportunidad de halagarla.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Erika Buenfil celebró sus 60 años con tremenda fiesta y un sensual vestido

Erika Buenfil aprovechó los días de descanso por Semana Santa de la mejor manera: realizando un viaje a Cancún, Quintana Roo (México).

Desde el paradisíaco destino, la actriz, de 60 años, subió a su cuenta de Instagram diversas fotografías en las que se mostró con traje de baño y dejó al descubierto su figura.

PUBLICIDAD

Erika Buenfil se luce en traje de baño

Desde el 28 de marzo, Erika Buenfil compartió en la plataforma digital una serie de instantáneas en las que aparece sentada en un camastro y con un bañador ‘one piece’ con círculos en el estampado.

“Vitamina sol”, escribió en la descripción la protagonista de telenovelas como Amores Verdaderos, que puedes ver aquí en ViX.

Erika Buenfil durante sus vacaciones en la playa.
Erika Buenfil durante sus vacaciones en la playa.
Imagen Erika Buenfil/Instagram


Al día siguiente, ella colgó una postal en la que permitió ver que llevaba un bikini florido. Gracias a la pose que adoptó, una de sus piernas quedó al descubierto.

Más sobre Erika Buenfil

Erika Buenfil revela qué arreglitos estéticos se ha hecho en el rostro tras posar sin ropa a sus 61
1 mins

Erika Buenfil revela qué arreglitos estéticos se ha hecho en el rostro tras posar sin ropa a sus 61

Univision Famosos
Erika Buenfil revela la reacción de su hijo al ver sus fotos sin ropa: “¿Vas a enseñar todo?”
0:53

Erika Buenfil revela la reacción de su hijo al ver sus fotos sin ropa: “¿Vas a enseñar todo?”

Univision Famosos
Erika Buenfil posa sin ropa por primera vez a sus 61 años: ¿exigió Photoshop?
1:00

Erika Buenfil posa sin ropa por primera vez a sus 61 años: ¿exigió Photoshop?

Univision Famosos
Erika Buenfil y su hijo son víctimas de la delincuencia: “Ya no se siente uno seguro”
2 mins

Erika Buenfil y su hijo son víctimas de la delincuencia: “Ya no se siente uno seguro”

Univision Famosos
Erika Buenfil pierde 15 libras y se toma atrevidas fotos para presumir su figura a los 61 años
1:00

Erika Buenfil pierde 15 libras y se toma atrevidas fotos para presumir su figura a los 61 años

Univision Famosos
¿Hijo de Erika Buenfil agradece que su mamá no se haya quitado la ropa en revista? Esto dice
0:57

¿Hijo de Erika Buenfil agradece que su mamá no se haya quitado la ropa en revista? Esto dice

Univision Famosos
Hijo de Erika Buenfil responde si le molestan las dudas que existen sobre su orientación sexual
1:11

Hijo de Erika Buenfil responde si le molestan las dudas que existen sobre su orientación sexual

Univision Famosos
Hijo de Erika Buenfil volvió a caer en una adicción: “Me daba pena decir que había recaído”
1:22

Hijo de Erika Buenfil volvió a caer en una adicción: “Me daba pena decir que había recaído”

Univision Famosos
Erika Buenfil presume su reencuentro con Luis Miguel tras romance: “Somos novios”
2 mins

Erika Buenfil presume su reencuentro con Luis Miguel tras romance: “Somos novios”

Univision Famosos
Erika Buenfil compra árbol de Navidad "moderno" y su hijo lo critica: "Está bien pelón"
1 mins

Erika Buenfil compra árbol de Navidad "moderno" y su hijo lo critica: "Está bien pelón"

Univision Famosos

“La vida es una y hay que vivirla. Es aquí y ahora”, fue el texto que anotó en el ‘caption’.

Erika Buenfil se mostró en traje de baño.
Erika Buenfil se mostró en traje de baño.
Imagen Erika Buenfil/Instagram


El Sábado de Gloria, la también ‘influencer’ nuevamente subió un retrato. Esta vez, ella sale en él con un traje de baño en tono negro.

Visiblemente animada, ella grabó un tiktok cantando un pedazo de la canción ‘Malditas ganas’, de Alfredo Ríos ‘El Komander’.

Erika Buenfil presume su figura.
Erika Buenfil presume su figura.
Imagen Erika Buenfil/Instagram


Finalmente, ella se tomó una ‘selfie’ en la playa, a la orilla del mar. Con lo que parece una blusa colorida y usando gorra, sonrió para la cámara.

“Bienvenido abril. Te recibo con los brazos abiertos. Amor, trabajo, paz y abundancia”, apuntó en una misiva, añadiendo un emoji de corazón y otro de manos orando.

Erika Buenfil desde la playa.
Erika Buenfil desde la playa.
Imagen Erika Buenfil/Instagram


En la sección de comentarios de cada uno de los ‘posts’, los admiradores de Buenfil aprovecharon para externarle halagos.

“¡Belleza!”, “Simplemente hermosa”, “¡Qué chula mujer!”, “Guapísima”, “Sabe lo que tiene”, “Eres una reina” y “Tan sexy como siempre”, es parte de lo que se lee en las interacciones.

En agosto de 2022, Erika se sinceró ante el programa Hoy al respecto del por qué no le gusta enseñar mucha piel: “Ya no tengo edad o el cuerpo, tal vez. Lo digo tal cual, me da pena”.

PUBLICIDAD

Erika Buenfil disfruta con su hijo

En esta ‘escapada’, Erika Buenfil contó con la compañía de su hijo Nicolás, hecho que evidenció en diferentes imágenes.

“Con mi persona favorita”, aseveró ella para explicar una foto en la que ambos están sentados a la mesa en un restaurante.

Erika Buenfil y su hijo Nicolás disfrutaron de días de descanso.
Erika Buenfil y su hijo Nicolás disfrutaron de días de descanso.
Imagen Erika Buenfil/Instagram
Relacionados:
Erika BuenfilTrajes de BañoFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX