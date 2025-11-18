Erika Buenfil afirma que su hijo no usó sus influencias para conseguir trabajo: “Él lo hizo todo”
La actriz aclaró que Nicolás obtuvo su empleo por méritos propios, sin que ella fuera a “tocar la puerta” en su nombre. Además, ella compartió qué consejo le dio para su vida laboral.
Erika Buenfil aseguró que su hijo, Nicolás, no se valió de la influencia que ella pudiera tener para conseguir el trabajo que tiene actualmente.
En días pasados, el chico reveló que consiguió empleo en TelevisaUnivision, específicamente en el área Digital, donde se crean contenidos para las plataformas.
“Me he sentido muy bien, la verdad está increíble todo lo que tiene allá adentro y espero hacer un cambio aquí”, dijo al reportero Eden Dorantes.
Erika Buenfil niega que su hijo usara sus “influencias”
Tras conocerse que Nicolás ahora pertenece a la misma compañía que ella, Erika Buenfil dejó claro que él consiguió el puesto por mérito propio.
“Él lo hizo todo sin yo darme cuenta. Vino creo que a Televisa o tuvo como un zoom o algo, donde lo tuvieron a prueba, lo cuestionaron porque aparte es un joven”, comentó en entrevista con Televisa Espectáculos.
“O sea, no usó mis influencias, no es de que yo fui a tocar la puerta”, sentenció la estrella de telenovelas como Papás por Siempre.
La actriz contó que, de hecho, su primogénito “tenía varias ofertas” laborales y que, eso sí, ella le sugirió elegir la compañía que ha sido su casa por décadas.
“‘Ah no, pues si se trata de eso, yo te recomiendo Televisa, es una empresa que me ha respaldado a mí toda la vida’”, recordó que le aconsejó.
Hijo de Erika Buenfil se abrirá camino por sus ideas
En cuanto al desenvolvimiento que Nicolás ha tenido en su cargo, Erika Buenfil admitió que ha sentido un poco de temor por él debido a su personalidad.
“Por ejemplo, juzga o dice las cosas con la frescura de un joven de 20 años sin filtro, no anda de ‘quedabien’ con nadie, entonces yo digo: ‘Dios santo, ya dijo’”, relató.
Ella afirmó que él da sus opiniones en juntas, lo que tal vez “despabila” a sus superiores, “porque tiene cada idea”.
“Le digo que primero se enfoque en lo que sus jefes les propongan y que poco a poco, que no vuele tan rápido, que se vaya paso a paso para que sean pasos firmes, esa es mi recomendación”, concluyó.