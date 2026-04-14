Erika Buenfil lloró tras acercamiento de su hijo Nicolás con su papá: “No sabía cómo manejarlo”
La actriz reconoció que, aunque para ella era muy importante que su hijo pudiera convivir con su padre, “no fue fácil” que éste comenzara a pasar más tiempo con la familia de Ernesto Zedillo Jr. “No sabía cómo manejarlo, admitió.
Erika Buenfil habló del acercamiento que su hijo Nicolás Buenfil ha tenido con su papá. La actriz reconoció que, aunque para ella era muy importante que el joven pudiera convivir con Ernesto Zedillo Jr., “no fue fácil” tenerlo que compartir de un día para el otro.
La actriz abrió su corazón en entrevista con el programa Hoy luego de que su hijo publicara en redes sociales una fotografía con su papá, previamente autorizada por él. Para Erika Buenfil también fue “una sorpresa” ver la imagen en Instagram, ya que ambos habían sido discretos con su relación.
“Ellos han mantenido su amistad, su cariño, su paternidad, su reconciliación, su amor ahora. De un tiempo a la fecha se ven bastante, no es amistad, aclaro, pero empezó en frío (esa relación) y de pronto se dieron las cosas muy bonito”, contó el 14 de abril.
Sobre tomo ha tomado ella esta convivencia entre padre e hijo, Erika Buenfil admitió que tuvo que tomar terapia para “soltar” a Nicolás, aún cundo ella anhelaba que tuviera la oportunidad de conocer al hijo del expresidente de México, Ernesto Zedillo.
“Para mí no fue fácil, todo fue nuevo. Fueron pasos y fue muy rápido el aprender a soltarlo. Me entraron miedos, me entraron dudas, no en un nivel de competencia sino que era un mundo que no me pertenece, que era su vida de Nicolás y aprender a compartirlo (…). Yo lo platiqué con una especialista, tomé terapia para entender cómo de golpe se te viene algo que habías anhelado durante 21 años”, dijo.
“Lloré, lloramos. Hablé con su papá y poco a poco todos lo hemos ido entendiendo, cada quien en su corazón, en su sentimiento y en sus emociones, al grado de que ya me relajo, ya no sufro, ya hasta nos ponemos de acuerdo, cosa que agradezco”, subrayó.
Por otro lado, Erika Buenfil reveló que fue durante las grabaciones de la telenovela Papás por Siempre que Nicolás se quedó por primera vez en casa de su papá. Esta situación fue difícil para la intérprete, quien “no supo cómo manejarlo” en un primer momento.
“A Ariadne Díaz le tocó (…), yo no sabía manejarlo… lloré con ella. Yo nunca viví este: ‘te toca, me toca’ y ya lo vivo, esta es la tercera vez que se va, bueno, el segundo viaje que hace y ya lo sufro menos”.
“Yo traté de no ser muy tóxica, para mí era muy importante que Nicolás viviera este mundo con un papá, tener un lenguaje de hombres, que aprendiera a hacer cosas juntos, el crecer con él y el acomodar esa pieza suelta que le faltaba del rompecabezas. Lo veo mucho mejor, mucho más plantado, mucho más seguro y creo que Ernesto está muy contento y todos estamos bien”, insistió.
Por último, Erika Buenfil ventiló que Nicolás “se ha integrado mucho” y muy bien a la familia de Ernesto Zedillo Jr. y, aunque resaltó que se lleva muy bien con sus hermanas y hasta con sus tíos, lo único que le hace falta es conocer a sus abuelos, lo que definió ella como “el siguiente paso”.