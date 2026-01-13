Erika Buenfil

Hijo de Erika Buenfil y su papá son captados y sorprenden por cómo se llevan: Nicolás reacciona

Nicolás Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. fueron captados en un centro comercial de la Ciudad de México en días recientes. Según reportes, la relación entre ellos sería de “mucha confianza” y como “de amigos de escuela”.

Video Hijo de Erika Buenfil se va de casa ahora que ya trabaja: se fue a apartamento junto a la actriz

Nicolás, el hijo de Erika Buenfil, fue captado conviviendo con Ernesto Zedillo Jr., su papá, en un centro comercial ubicado al sur de la Ciudad de México.

Según reportes de Kadri Paparazzi, los hechos habrían sucedido el domingo 11 de enero. De acuerdo con el reportero, conocido como ‘El Lobo’, padre e hijo habrían ingresado a un restaurante multicocina, mismo que habrían tenido que abandonar tras Zedillo Jr. ser “reconocido”.

“Primero, quisieron entrar a comer. Llegaron a un lugar que se llama ‘Cocina abierta’, pero fue tan incómodo que no los dejaron comer, que se tuvieron que salir porque la gente reconoce a Zedillo Jr.”, declaró en el show de YouTube del 12 de enero.

“Al final le dice Nicolás, ‘bueno, vamos por un helado’… Van al helado (…) y él voltea y dice: ‘no, vámonos’. Se sigue, se mete a una tienda, se espera unos minutos ahí, vuelve a salir, no compraron nada. Vuelven a bajar, vuelven a subir (…) se meten a una tienda…, duran tres minutos… terminaron yéndose”, agregó.

La relación entre padre e hijo sería de “amigos”

Según refiere el reportero, durante el tiempo que pudo estar cerca de ellos habría constatado que la relación entre Nicolás Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. sería como de mucha confianza, ya que utilizarían entre ellos expresiones altisonantes.

“Lo que más nos llamó la atención fue la forma en que se comunican… padre e hijo se hablaban como amigos de escuela, con total confianza, llamándose ‘güey’ a cada momento, rompiendo cualquier imagen rígida y distante que muchos podrían imaginar”, insistió.

“Más que como papá e hijo, se hablan así de ‘no mam*s’, así… hay mucha confianza para hablarse así”, sentenció.

Hijo de Nicolás Buenfil reacciona al encuentro con su papá

Nicolás Buenfil fue cuestionado sobre las imágenes filtradas en las que fue captado conviviendo con Ernesto Zedillo Jr. tras las fiestas decembrinas. Al respecto, el hijo de Erika Buenfil aseguró que se había tratado de una tarde “padrísima” junto a él.

“Me cacharon ahí con mi papá en una plaza, sí... andaba con él, pasando el rato, fuimos por una crepa, padrísimo, la neta... me llevo bien con él, lo quiero, está padrísimo que pueda tener estos momentos, aunque sea tarde, me gusta”, dijo a Eden Dorantes este 12 de enero.

Sobre las conversaciones que ha tenido con el hijo del expresidente de México, Nicolás reveló que su padre suele darle consejos, siendo uno de los más importantes uno referente a su primer trabajo, en el que quería ganar “un montón de dinero”.

“Que le eche ganas y siga, siga y siga hasta más no poder, me dice que me siga moviendo, que algo voy a encontrar y que, hasta que no le encuentre, siga buscando; también me dice que voy a ir creciendo poco a poco, eso fue como un shock para mí, porque yo quería empezar ganando un montón de dinero y me dijo ‘no, espérate, se inicia desde abajo’, fue lo que más me marcó, la verdad...", expresó.

