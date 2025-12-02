Erika Buenfil y Yuri compartieron al mismo hombre: la actriz revela cómo descubrió que músico le fue infiel
Erika Buenfil y Yuri vivieron un triángulo amoroso con Oscar Athié en la década de los ochenta. Un obsequio del músico alertó a la actriz sobre la infidelidad.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Erika Buenfil y Yuri vivieron un triángulo amoroso en la década de los ochenta por el músico Oscar Athié.
Según contó la actriz, por un tiempo compartieron el amor del mismo hombre hasta que un obsequio del artista las alertó sobre la infidelidad.
“Esta es la historia. Él fue el méndigo. No nosotras”, declaró tajante a ‘Ventaneando’ el 1 de diciembre.
“Lo descubrí porque él compró una cadenita con un corazón partido a la mitad y una mitad la tenía yo y la otra Yuri”, relató. “¡Que hu*vos…!”, agregó entre risas.
“Estamos hablando de hace más de 20 años. Nicolás ya tiene 20 y yo había terminado con él antes”, mencionó.
Yuri aseguró que luego de descubrir la infidelidad de Oscar Athié simplemente terminó la relación y dio vuelta a la página, dejando claro que con Yuri no tienen ni tuvo ningún tipo de enemistad.
“Hombre, ya. No pasa nada. Yo le doy vuelta a la hoja, yo no me clavo. Gran admiradora de Yuri, gran amiga de Yuri. Nada, manita, pues ella qué culpa”, sentenció.
Yuri confirma que compartió un novio famoso con Erika Buenfil
En octubre de 2024, Yuri se refirió por primera vez al novio que compartió con Erika Buenfil. Sin embargo, la cantante atribuyó el hallazgo de la infidelidad a su mamá.
“Sí, mi mamá lo cachó. Andábamos con el mismo las dos guerejas, nada menso, se agarró a las dos”, dijo a Despierta América.
“Mi mamá tenía colmillo y se dio cuenta. Mi mamá se dio cuenta y le habló a Oscar Athié y lo cuestionó. Ahí lo cachó. Sí, yo estaba muy enamorada, pero él ya andaba con ella, durante mucho tiempo anduvieron juntos”, sentenció.