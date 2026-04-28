Erika Buenfil

Erika Buenfil se habría enterado de que Ernesto Zedillo Jr. tenía novia estando embarazada

La periodista Erika Roa, ex editora adjunta de la revista Quién, asegura que el hijo del ex presidente de México confesó a Erika Buenfil que tenía novia cuando se enteró que esperaba un hijo de él.

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Por:Univision
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Video Erika Buenfil da primeras declaraciones tras ver la nueva foto de su hijo con su papá Zedillo Jr.

Ernesto Zedillo Jr., papá del hijo de Erika Buenfil, Nico, habría embarazado a la actriz y a su entonces novia, Rebeca Sáenz, con algunos meses de diferencia, de acuerdo con la ex editora adjunta de la revista Quién, Erika Roa.

En una reciente plática con su colega Alberto Tavira, la periodista narró lo que supuestamente, en el pasado, la actriz le habría contado al respecto.

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¿Ernesto Zedillo Jr. embarazó casi al mismo tiempo a Erika Buenfil y a Rebeca Sáenz?

Durante su conversación, Erika Roa aseveró que Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. supuestamente procrearon a su retoño el “15 de mayo de 2004”, durante una cita a bordo de una embarcación “de Jaime Camil”.

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“Y entonces ahí conciben a Nicolás, en el yate, al vaivén de las olas”, aseveró al respecto.

De acuerdo con la comunicadora, después de ese encuentro, él se le “desaparece” a la intérprete, quien “en junio” del mismo año se dio cuenta y posteriormente comprobó que estaba esperando un hijo.

Luego de un viaje de Zedillo Jr. por Estados Unidos, apunta la experta, finalmente se encontró con Erika “un día, sábado”.

“Ya se había hecho prueba y todo, le dice: ‘Tenemos que hablar’. Y él le dice: ‘Estás embarazada’. Y entonces, ella le dice: ‘¡Feliz día del padre!’”, contó.

Tras eso, aunque Ernesto prometió “llamar” a Buenfil, no lo hizo, a decir de Roa, pese a que ella le aseguró que iba a “tener a este hijo”.

Supuestamente, cuando la estrella de melodramas tenía “cinco meses” de gestación, volvió a ver al arquitecto de profesión, quien entonces le hizo una confesión.

“Ahí él le dice: ‘Es que, ¿sabes qué?, tengo novia’. Y entonces ella le dice: ‘No, pues no te preocupes’. Y él como que piensa que ella ya no estaba embarazada”, relató.

“Platicaron, le dijo: ‘No me puedo hacer cargo. Tengo novia, pero yo me voy a hacer cargo de todo’. Y ella le dijo: ‘Ok, está bien’. Y cuando se van a despedir, él atina a decirle: ‘Creo que mi novia también está embarazada’”, agregó.

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Roa puntualizó que presuntamente Zedillo Jr. embarazó “primero a Erika y luego a Rebeca”, con “cinco meses de diferencia”.

“Para ella [Erika] dice: ‘Yo lloré muchísimo. No esperaba casarme con él ni que respondiera, pero al final de cuentas […] a las dos nos embarazó’”, declaró.

Roa afirma que Zedillo Jr. comenzó a “andar” con Sáenz “muy poquito después” de su primer encuentro con Buenfil.

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