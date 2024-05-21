¿Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. no aparecen juntos en fotos con su hijo? Ella dijo el por qué hace un año

Video ¿Quién es el padre del hijo de Erika Buenfil? Nicolás está ligado con un expresidente mexicano

Nicolas Buenfil, hijo de Erika Buenfil, publicó por primera vez este fin de semana fotos junto a su papá Ernesto Zedillo Jr. y una de sus medias hermanas.

Los posteos del primogénito de la actriz provocaron toda clase de reacciones e, incluso que su famosa mamá se uniera a los comentarios, replicando algunas de las imágenes y aplaudiendo la unión que ha logrado el joven con su familia paterna.

Ante los retratos familiares, varios usuarios se cuestionaron por qué la actriz no estuvo presente en la reunión.

¿Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. no aparecen juntos en foto?

Hace un año, la actriz se refirió a su expareja y la relación que podrían tener luego de que el hijo del expresidente de México buscó a Nicolás Buenfil.

En una plática para el canal de YouTube de Isabel Lascurain, Erika Buenfil indicó que ella evita intervenir en la relación de su primogénito con Ernesto Zedillo Jr. y que ahora que su primogénito ya creció deja que él trate su relación con su padre, por lo que no interviene.

Tiempo después, la protagonista de 'Amores Verdaderos' confirmó su pensmaiento y en Todo para la Mujer comentó que ese vínculo sólo le corresponde a Nicolás y a Ernesto Zedillo Jr.

“ Ese es un tema de él, de casa completamente. Yo ya no soy nadie. Ese es un tema muy personal, es algo de nuestra vida personal”, expresó.

Erika Buenfil destacó que no le guarda ningún “rencor” a al papá de su hijo y que incluso tiene su permiso de acercarse a Nicolás Buenfil.

“Creo que tiene derecho a tocar puertas tantas veces sea necesario y hasta yo misma llevarlo. Él no tiene ningún delito, él no es una persona mala y si él tiene inquietudes, que las tenga y tiene todo mi permiso y adelante. Es un tema ya de él. Lo que él decida, tendrá todo mi apoyo”, dijo la actriz entonces.

Erika Buenfil no estuvo en el primer encuentro de su hijo y Zedillo, señalando que aunque tenía curiosidad, sabía que era algo que tenían que vivir ambos en solitario.

“La vida no quiso que yo llegara… No vayas, se tienen que conocer solos y se tienen que reclamar solos”, comentó a Isabel Lascurain.

Hasta el momento, la actriz no ha revelado si estuvo presente en la carne asada en la que su primogénito protagonizó varias fotos con su papá y media hermana.

Hijo de Erika Buenfil habla de su papá

Erika Buenfil no es la única que se ha referido a Ernesto Zedillo Jr., el hijo de la actriz habló sobre su papá en octubre de 2023. Ante la insistencia de la prensa, el joven se refirió al encuentro con su padre, confesando que “no le gusta hablar mucho” al respecto y que aunque “sí tiene contacto con él”, es una situación privada.

Nicolás Buenfil reiteró que su vida "siguió normal" luego de conocer en persona a su padre.