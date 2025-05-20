Erika, la de 'live' de Valeria Márquez, no es la única: revelan entrevistados por muerte de 'influencer'

Video "Vivian" pidió a 'influencer' que muere en 'live' esperar en salón antes de fallecer: ¿quién es ella?

Este 19 de mayo se ha dado a conocer que Erika 'N', la mujer que detuvo el 'live' en el que se transmitió el asesinato de Valeria Márquez, se presentó "de manera voluntaria" ante las autoridades.

De acuerdo con información presentada en el noticiero En Punto con Enrique Acevedo, que puedes ver aquí en ViX, la susodicha rindió una declaración que aportó elementos para el caso.

En redes sociales, Erika ha sido duramente señalada por la actitud y reacción que mostró al cerrar el 'en vivo' segundos después del asesinato.

¿Quiénes han declarado por caso de Valeria Márquez?

Enrique Acevedo reveló lo más reciente que se sabe sobre las indagaciones del caso.

" Más de 20 personas han sido entrevistadas por la Fiscalía de Jalisco como parte de las investigaciones del feminicidio de la creadora de contenido digital Valeria Márquez", informó.

El comunicador no detalló la identidad de los entrevistados, salvo el de Erika 'N', quien estaba con la víctima al momento de ser ultimada por un hombre que era supuestamente un repartidor que pretendía entregarle un regalo.

"Acudió de manera voluntaria Erika 'N', (quien) fue la persona que detuvo la transmisión", dijo Acevedo al aire.

"Con su declaración se elaboró un retrato hablado del homicida", reveló.

Según información atribuida a Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, existen "tres líneas de investigación". No se especificaron de manera inmediata cuáles son.

Revelan detalles del escape del hombre que mató a Valeria

El gobernador también mencionó avances sobre el hombre que disparó a la también modelo de 23 años.

Citado en En Punto, Lemús dijo que "el análisis de cámaras han permitido conocer la ruta de escape" que siguió el agresor.

También se sospecha de "la posibilidad de que hayan participado cómplices".

Las autoridades no han compartido información sobre quiénes sospecharía.