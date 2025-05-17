Otra presunta amiga de Valeria Márquez pone en duda actitud de mujer que detuvo el 'live'

Video Amigas de Valeria Márquez serán entrevistadas por la fiscalía: Vivian sería una de ellas

Otra supuesta amiga de Valeria Márquez habló en un 'en vivo' para poner en duda el actuar de Erika, la presunta mujer que detuvo el 'live' donde se transmitió la muerte de la 'influencer' el 13 de mayo.

La joven, que presuntamente se llama Danna Polo y que viviría en Sinaloa, externó su tristeza entre lágrimas por el repentino fallecimiento de la modelo y empresaria.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo la supuesta amiga de Valeria Márquez?

La joven respondió el comentario de una usuaria que sospecha de la mujer que detuvo el 'live' de Valeria Márquez.

"Es un poco raro que la amiga no gritó, ni hizo nada, solo apagó la cámara en vez de ir corriendo a ayudarla", se lee en el mensaje.

Entre lágrimas y con las manos temblorosas Danna defendió a Valeria.

"Ojalá los que saben que estaban ahí y las plebes que saben, la Erika, todas esas plebes, ellas saben qué rollo, que ella no les hizo nunca nada para que la estuvieran poniendo dedo a la Valeria", dijo en medio del llanto.

La joven pidió a quienes la estaban escuchando que se "cuidaran mucho de las amistades".

Presunta amiga de Valeria pone en duda actuar de la mujer

Danna Polo también señaló, sin aclarar a quién se refería, que Valeria y otra mujer estaban enemistadas.

" Ellas estaban peleadas y las plebes resulta que se perdonaron de la nada, si le echamos bien cabeza y me vale ma… si lo ve la morra, me vale ma… todo ese rollo, bien que sabe y que no se vengan acá a hacer las víctimas", dijo en el 'live' del cual se desconoce la fecha.

"Tú crees que una persona normal viene agarra y 'trakas', le pausa el celular y así y ya. No, así no es, eso no es una reacción normal, tú te olvidas que la morra está en vivo, tú te olvidas de todo, tú qué sabes si vas a hacer la siguiente, o sea, te sales a correr o algún rollo, pero la morra bien tranquilita que estaba al lado claro que sabía que no le iban a hacer nada a ella", señaló la joven.

Fiscalía entrevistará a amigas de Valeria Márquez

El fiscal del estado de Jalisco, Salvador González, informó que las amigas y gente del círculo cercano a Valeria Márquez serán entrevistados.

PUBLICIDAD

"Desde luego que se están investigando o se está entrevistando, más bien, a toda aquella persona relacionada con esta muchacha, sean amigas, sean familiares, conocidos, que sean novios", dijo en conferencia de prensa, reportó Milenio.

El fiscal explicó que pretenden recaudar datos que ayuden a encontrar a los "posibles responsables" y señaló que es importante la información que Vivian de la Torre pueda dar, pues ella le habría pedido a la 'influencer' que no se fuera del salón de belleza.

"De la muchacha Vivian sí está localizable. No ha ido, pero desde luego va a ser importante su entrevista para ver qué nos aporta y ellos desde luego con el ánimo de tener la mayor información posible y tener una línea de investigación más acertada", añadió.

Valeria Márquez murió a los 23 años la tarde del 13 de mayo, cuando un hombre entró a su negocio y le disparó a quemarropa, momento que fue transmitido en el 'live' que ella estaba haciendo en TikTok.