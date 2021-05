Enrique Guzmán acusa a Frida Sofía de haber azotado a su mamá contra una banqueta y de mentir por dinero

Hace algunos días, se hicieron públicos los supuestos documentos legales de la demanda que el cantante mexicano Enrique Guzmán entabló en contra de Frida Sofía ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de la Ciudad de México. En la presunta denuncia, el roquero haría referencia a la amenaza que le hizo su nieta: "Diciéndome que ella se encargaría de destruir a su mamá Gabriela Alejandra Guzmán Pinal y a mí". Este martes 18 de mayo, de viva voz, el intérprete habló de estas advertencias y agregó que la separación entre madre e hija ocurrió luego de que la joven de 29 años hubiera azotado a su mamá contra una banqueta.

El intérprete de 78 años explicó en entrevista cómo fue amenazado por su nieta: "Estaba yo sentado aquí, en esta mesa, donde desayunamos. Estaba mi hija y mi otro hijo, y mi mujer estaba en la cocina. Y recibí una llamada de ella, pero no para decirme: 'No tengo dinero, ayúdame'. Me dijo: 'Yo voy a hundir a Alejandra Guzmán, y a ti también', y colgó", declaró en Ventaneando. Expresó que nunca entendió la reacción de su nieta pues él era "el abuelito salvador, el que mediaba entre las dos".

Cargando Video... El angustioso desmentido de Enrique Guzmán a la acusación de abuso de Frida Sofía



El exesposo de Silvia Pinal recordó que un episodio violento ocurrido en Miami habría detonado la separación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía: "La cantidad de golpes que le dio contra la banqueta hasta que llegó la policía. Esa fue la última vez que le pegó a su mamá", relató el cantante, que reiteró: "Le golpeaba la cara contra la banqueta hasta que llegó la policía para detener el evento, ahí está la fotografia de ella con su numerito". Enrique Guzmán señaló que en ese momento Alejandra dijo: "No más", le entregó las llaves del departamento y de la camioneta, le quitó las tarjetas de crédito, se salió del edificio y desde entonces no viven juntas.

El cantante mexicano nacido en Venezuela también fue cuestionado sobre la razón por la que su nieta se habría enojado con él: "Estaba yo preparando un disco que se llama 'Se habla en español' y tenía yo invitado para grabar el disco a Paul Anka. Y ella me dijo que quería trabajar en el dueto. No soy un especialista en cantantes, pero sé cuando una gente canta feo, se nota enseguida y la niña toca esas notas con mucha facilidad; entonces definitivamente le dije que no. Ese fue el platillo que le disparó la mente contra mí, porque hasta entonces (yo era) el abuelo que la ayudaba, la apoyaba, la protegía cuando venía de discutir con su mamá", señaló.

Guzmán recordó que cuando comenzaron las diferencias entre su hija y su nieta se puso del lado de Frida porque dio por hecho que todo era resultado de falta de atención: "Alejandra es una mujer que trabaja como loca, está siempre trabajando y descuida. Entonces la niña se fue sin rienda, y la culpa sería de su mamá o su papá, pero como su papá tampoco existe, como su papá se casó con otra persona, y nunca se dedicaron a cuidarla", lamentó.

El cantante explicó que luego de haberlo denunciado por supuestos tocamientos, su nieta tendría que contar con pruebas para que la demanda prospere: "Tendría que haber alguien que hubiera visto que yo la hubiera tocado. No tiene testigos. Claro que no tiene testigos porque no pasó nada. Nadie ha visto nunca que yo me comporte de esa manera con ella". Más adelante refirió que ignora cuál será la causal de la demanda que su nieta interpondrá contra él, pero señaló que daño psicológico sería un buen argumento: "Que yo haya descompuesto su mente por haberla tocado indebidamente, a lo mejor es ese". Sin embargo, dijo que la joven necesita pruebas: "Para decir eso necesita probar que alguien lo estaba haciendo. No hay".

Cargando galería



Explicó que, por su parte, sí cuenta con testigos de las amenazas que recibió de parte de su nieta: "Mis dos hijos que estaban aquí sentados oyeron los cuatro lo que me dijo por teléfono y esos sí son testigos.

Refirió que Alejandra Guzmán no será partícipe del pleito legal: "No quiere, ni yo quiero que quiera. Más daño me hace a mí pero pues yo veré cómo lo resuelvo. Pero hacerle otra herida más a mi hija, no. Si está sacando adelante sus broncas y si se complica, sería yo muy estúpido. No, mejor no. Lo voy a resolver yo".