Emiten una orden de arresto contra el actor Fernando Carrillo en Miami, según su exesposa

Los presentadores de 'Ventaneando' aseguraron que Fernando Carrillo acusó a Margiolis de malgastar el dinero que le daba para el niño: “Eso me dio mucha risa porque él mandaba $1,200, pero simplemente $600 se me iban en la tutoría del niño”, aseguró Ramos.

La periodista Paty Chapoy la cuestionó sobre si estaría dispuesta a negociar con el venezolano fuera de los tribunales, pero su respuesta fue tajante: “No porque yo intenté por mucho tiempo llegar a acuerdos con él, traté por las buenas y por mil maneras pero con el señor no se puede, dice una cosa y al otro día la cambia, entonces yo decidí que las reglas las tenía que poner la jueza, yo no puedo retirar, él no está solo conmigo en deuda, le ha estado faltando a una autoridad”.



Ramos reveló que recientemente Carrillo la buscó para intentar un arreglo extrajudicial: “Él estuvo escribiéndome la semana pasada invitándome a México como si no pasara nada, yo le dije que pague. Cuando supo la orden de arresto me dijo ‘vas a ir a la corte, vas a ir a retirar todo y después arreglamos por notaría’ y yo le dije ‘no, lamentablemente yo no tengo nada que retirar, el problema no es conmigo el problema es con la jueza, tú tienes que pagar la cantidad’”, explicó en la entrevista.