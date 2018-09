En exclusiva: Fernando Carrillo revela porqué decidió renunciar definitivamente a su hijo

Fernando Carrillo cumplió con su palabra y renunció legalmente a su hijo de 9 años, Ángel Gabriel. El pasado mes de junio se llevó a cabo la última audiencia donde se acordarían el tiempo de convivencias y obligaciones del actor; sin embargo, en ese entonces el venezolano desistió de sus derechos con el menor.

"Ya no quiero nada con juicios, está cerrado todo; está todo feliz y todo arreglado. Solo les puedo decir que todo quedó increíble y es lo mejor para mi hijo", reveló el actor de 52 años, quien aseguró que está decisión la tomó sólo por el bienestar del pequeño: "No era justo para mi hijo, que es lo que más amo en este mundo; así que… por su bien, aunque no lo crean y parezca loco lo que digo, es así".

Fernando aseguró que le dolía ver el sufrimiento de su hijo cada vez que tenía que alejarse de él: "Yo no soportaba que cada que se tenía que regresar con su mamá era llanto, porque el niño quería estar conmigo. Los niños deben de estar con las madres, yo jamás le voy a pelear la custodia a su mamá, y él solo me va a buscar cuando tenga un poco más de conciencia".

El actor venezolano dijo que su expareja Margolis Ramos y él tienen diferentes formas de ver la vida, y que no se ponen de acuerdo en lo que a la educación del menor se refiere: "Yo lo educo de una forma, su mamá de otra forma. Tal vez no estamos muy de acuerdo en cómo hacerlo, pero no la juzgo, los hijos deben de estar con la mamá y nunca pelearía para quitárselo", reveló a Univision Entretenimiento.

"Ya no hubo oportunidad de despedirnos (suspira), no hablamos, no hay contacto... pero estoy seguro de que cuando crezca y sea un hombre me buscará y ahí podremos hablar. Le explicaré por qué tuve que tomar esta decisión, lo amo, amo a mi hijo por sobre todas las cosas y él lo sabe. Aquí estaré esperándolo para cuando venga".

En junio, después del juicio, le dedicó al menor un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde decía lo orgulloso que estaba de ser su padre. La última vez que compartieron tiempo juntos fue a principios de 2017: "No lo he visto, los tiempos de Dios son precisos y perfectos, lo voy a ver cuando Dios lo disponga, él ahora está con su mami como debe de estar. Él sabe que su padre lo ama y que trabajo para él".

Por último, Fernando aclaró que seguirá cumpliendo con la manutención para su hijo: "Como siempre lo he hecho, es mi obligación y así se hará".