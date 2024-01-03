¿Niurka aprueba a la nueva novia de su hijo Emilio Osorio? Ella no se guarda nada sobre Leslie Gallardo
La vedette parece ver con buenos ojos la nueva relación de su hijo. Incluso, aseguró que los jóvenes forman una "linda" pareja.
La historia de amor que Emilio Osorio vivió con Karol Sevilla quedó atrás para él y su familia. Con motivo de la llegada del Nuevo Año 2024, el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio compartió nuevas fotografías con s u novia Leslie Gallardo, con quien se dejó ver de lo más contento en Mérida.
“Feliz año, lo único que les deseamos es lo que todos los días agradecemos tener = amor, salud y plenitud! Les amamos”, escribió el joven en Instagram el pasado 1 de enero.
Aunque en las imágenes que publicó Halcón solo se le puede ver junto a la exintegrante de ‘Acapulco Shore’ disfrutar de la velada previa a Año Nuevo, Niurka Marcos utilizó sus redes sociales para presumir detalles de su celebración.
Niurka vería con buenos ojos la nueva relación de Emilio Osorio
Incluso, en una de sus historias de Instagram aseguró que la pareja que conforma su hijo con la modelo es una de las “más lindas”.
“¿Quién es la pareja más linda? A parte de Kiko (su hijo mayor) y Kimi (su nuera)”, se le escucha decir a la llamada ‘mujer escándalo’ al mismo tiempo en que abraza y besa en la mejilla a su nueva nuera.
“Tan bellos… ¡qué felicidad verlos así de contentos!”, añadió para después captar el instante en que Emilio Osorio se arrodilla ante Leslie Gallardo para cantarle ‘La mejor de todas’, un tema de Banda El Recodo.
Una vez concluidas las celebridades de Año Nuevo, Niurka Marcos volvió a reunirse con su hijo y su nueva nuera en un restaurante ubicado en Mérida, Yucatán. Sin embargo, lo que llamó la atención de sus historias de Instagram es que Romina, la hija de la vedette, también 'aplaudió' la nueva relación de su hermano.
“Mira, los tórtolos”, se le escucha decir a la actriz de 'Salome' (telenvoela que puedes ver en ViX). “Yo solo quiero ser uno de ellos”, le respondió Romina a la par de que se acercaba a la pareja.
Luego de que Emilio Osorio hiciera pública su relación con Leslie Gallardo, tanto Niurka como su hija Romina lanzaron indirectas hacia Karol Sevilla, quien durante el tiempo que sostuvo una relación con Halcón nunca quiso “presumir” su romance.
Incluso, el hijo de Juan Osorio declaró en varias ocasiones en ‘La Casa de los Famosos México’ que tenía “prohibido” revelar que Karol Sevilla era su novia.