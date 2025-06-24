Emiliano Aguilar explica por qué no felicitó a Pepe el Día del Padre: “Mi padrastro es el que estuvo ahí”

Video Hijo de Pepe Aguilar lo ignora y felicita a su padrastro por Día del Padre: esposa del cantante reacciona

Emiliano Aguilar finalmente explicó el motivo por el que no felicitó a su papá, Pepe Aguilar, el pasado Día del Padre.

El hijo mayor del cantante aclaró si siente algún inconveniente en su contra y por esa razón no le dedicó un mensaje en redes sociales en la importante fecha.

“No, yo no tengo ningún problema con mi papá, o sea, yo lo quiero mucho, pero mi padrastro es el que estuvo ahí conmigo, en las buenas y en las malas”, dijo a la periodista Nelssie Carrillo.

El 15 de junio, el rapero compartió en Instagram una cariñosa misiva para Adrián Arce, su padrastro y mánager, y omitió a su progenitor.

“Feliz Día del padre a la persona que me forjó, que me hizo ser la persona de huev… que soy hoy, que gracias a él supe lo que es tener un padre”, anotó.

“Te quiero un ching…, Adrián. Ya sé que a veces soy un desmadre, pero aquí andamos”, agregó para concluir.

A Emiliano Aguilar le “vale madr…” lo que hace su papá

Ahora, ahondando al respecto, Emiliano Aguilar recalcó la causa por la que considera tan significativo a Adrián Arce en su vida.

“Es que, para mí, él es el que me ha ayudado desde que era morro, desde los 10 años él ha estado ahí”, sentenció tajante.

Al ser cuestionado por la periodista sobre si “cree” que Pepe Aguilar “se ha enfocado más a sus hermanos” que en él, el artista respondió:

“A mí, a mí, personalmente, me vale madr…, no me importa. Yo sigo haciendo lo mío y le sigo echando chingadaz…”.

“A mí me vale madr… lo que hacen mis hermanos, lo que hace mi papá, no me importa, yo nada más hago lo mío”, manifestó.

El intérprete de ‘Soy el vato’ remarcó que “no me importa lo que hace mi familia” y que está centrado en sus propias actividades.

¿Pepe Aguilar quiere reconciliarse con su hijo?

A mediados de este junio, Pepe Aguilar aseveró que “ya van dos años” de que Emiliano Aguilar “no me habla”, por lo que ni siquiera conoce personalmente a su nieta, Aislinn Ángela.

“Nosotros no nos peleamos, él decidió, por lo que haya sido, hacer su vida por su lado y no tener comunicación y yo lo respeto”, aseveró a Mara Patricia Castañeda.

“Pero, yo lo amo al cabr…, doy la vida por él y por supuesto que los dos nos estamos perdiendo el hecho de estar juntos en esta vida que no es eterna”, sumó.

El cantautor de 56 años afirmó que está “abierto” a retomar su vínculo con Emiliano, lo cual espera que suceda “pronto”.