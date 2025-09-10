Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar lamenta estar con "gente hipócrita" y "falsa" en medio de la polémica con su padre

Emiliano Aguilar hizo una dura reflexión sobre lo que está enfrentando en su carrera, en medio de la polémica que se ha suscitado con Pepe Aguilar y su familia.

Emiliano Aguilar se encuentra en medio de la polémica por los dimes y diretes con su padre, Pepe Aguilar. Y, aunque poco a poco su carrera como rapero va en ascenso, el cantante de 32 años hizo reflexión sobre la fama.

El hermano de Ángela Aguilar compartió su sentir sobre lo que implica ser una persona conocida.

"¿Saben qué es lo peor de todo?, que mucha gente piensa que esta vida de andar en la pin… farándula con pura gente falsa y lujos te hace feliz", escribió al inicio. "Esa vida es una miseria, se los digo yo que poco a poco me voy dando cuenta de la industria y la gente hipócrita que hay en ella", añadió.

Una vez más, Emiliano agradeció a quienes lo han apoyado durante la polémica con los Aguilar.

"Yo jamás bajaré bandera, siempre voy a navegar con ustedes con la frente en alto. Como dijo mi tocayo Emiliano Zapata: 'Prefiero morir de pie que vivir de rodillas'".

Emiliano Aguilar reflexionó sobre la fama.
Emiliano Aguilar reflexionó sobre la fama.
Imagen Emiliano Aguilar/Instagram

La controversia entre Emiliano Aguilar y su padre Pepe Aguilar

Los roces entre padre e hijo se han intensificado recientemente, luego de que Pepe Aguilar dijera en entrevista con Pati Chapoy que, supuestamente, Carmen Treviño, la madre de Emiliano, le vació la casa en donde vivían cuando terminaron y alejó a su hijo de él.

El rapero desmintió la versión de su papá en una serie de videos en Instagram y, como consecuencia, la cuenta de El Gordo Aguilar en Instagram publicó una polémica fotografía con un texto en la que habrían comparado al joven de 32 años con el perro de la familia, a la cual reaccionaron Leonardo y su madre Aneliz Álvarez.

Emiliano lo reprobó y más tarde Pepe Aguilar ventiló en entrevista con Pepe Garza que se había convertido en abuelo por segunda ocasión, pues su hijo acababa de tener otra niña, información que el rapero reclamó que hiciera pública, pues no quería que se supiera.

El joven advirtió que sacaría a luz cosas que tal vez no le gustaría a su padre y su familia.

Gordo El Pug Aguilar ¿se burla de Emiliano?
Gordo El Pug Aguilar ¿se burla de Emiliano?
Imagen Gordo Pug Aguilar/Instagram
