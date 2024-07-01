Elizabeth Gutiérrez

Elizabeth Gutiérrez dice si se arrepiente de dejar su carrera y sueños por William Levy y sus hijos

La actriz se sinceró sobre esta etapa de su vida luego de terminar con el actor cubano. Ella ha reflexionado acerca de si lamenta sus decisiones del pasado.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Elizabeth Gutiérrez se sinceró acerca de cómo está a prácticamente cinco meses de haberse separado de William Levy, con quien estuvo por más de 20 años.

La presentadora conversó con el periodista y colaborador de Despierta América, Alejandro Chabán, para su podcast, que se lanzó en YouTube este 30 de junio.

“Hay días que me siento peor, hay días que me siento mejor… y creo que es importante sentir todo eso”, admitió sobre su proceso de duelo.

“Hay días que de verdad que digo: ‘¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?’, pero hay días que siento que puedo con todo y más, es un balance, es aceptar lo que están sintiendo, pero no engancharte con eso”, puntualizó.

¿Elizabeth Gutiérrez se arrepiente de haberse retirado por William Levy y sus hijos?

En sus reflexiones postruptura, Elizabeth Gutiérrez esclareció si se lamenta por haber dejado su prominente carrera artística para dedicarse a William Levy y a sus hijos, Christopher y Kailey.

“Retrocedí y dije: ‘Me reencontré conmigo misma’. No es que estaba cómoda, es que decidí ponerme de segundo plano para dar ese amor”, comentó.

“Puse a un lado todo lo que… mis sueños, todo, pero está bien. Fue una decisión propia con todo el amor del mundo y no me arrepiento de nada”, agregó.

La actriz explicó el motivo por el que, a la fecha, está en paz con el hecho de convertirse en esposa y madre de tiempo completo.

“Tuve la dicha de poder estar con mis hijos en casa y eso se lo agradezco a él (William Levy), que fue un buen proveedor, que siempre nos dio lo mejor”, indicó.

“No había cosa que él no nos quisiera dar, trabajó durísimo por todo, por mí, por sus hijos, por la familia, entonces me siento muy afortunada de haber podido estar con mis hijos y lo volvería a hacer una y mil veces”, añadió.

Gutiérrez admitió que su “plan perfecto” era haber podido tener “las dos cosas a la vez”, refiriéndose a su familia y el trabajo: “Pero no fue así, y no pasa nada”.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy enfocados en sus hijos

Ahora que ya no son pareja, Elizabeth Gutiérrez mencionó que tanto ella como William Levy están concentrados en cuidar a sus retoños.

“Los dos estamos 100 % presentes en su vida, eso no cambia para nada. Creo que esa confianza que les das de que todo va a estar bien…”, expuso.

“De que, aunque estemos en una situación que no hubiéramos querido, de todos modos esa relación entre ellos y papás no cambia… Creo que lo hemos manejado bastante bien porque se sienten seguros con los dos”, sumó.

La conductora afirmó que actualmente está retomando su profesión en la actuación, lo que hace “sin descuidar” a Christopher y Kailey.

Relacionados:
Elizabeth GutiérrezChristopher LevyKailey LevyWilliam LevyFamosos

