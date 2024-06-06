Elizabeth Gutiérrez

'Ely' Gutiérrez habla de las supuestas exigencias que hizo a William Levy en el acuerdo de manutención

Recientemente trascendió que la actriz le exigió al cubano tres mil dólares mensuales para los gastos de su hija y una casa de medio millón de dólares para vivir con ella. Elizabeth rompió el silencio y aclaró la situación.

Por:Ashbya Meré
Video Casa de 500 mil dólares: ¿William Levy cederá a lo que estaría exigiendo ‘Ely’ Gutiérrez de manutención?

Elizabeth Gutiérrez reaccionó a las especulaciones que circulan en redes sociales y medios de comunicación, sobre las supuestas exigencias que pide en el acuerdo de manutención que estaría negociando con William Levy.

Las supuestas exigencias de Elizabeth Gutiérrez

Según ha trascendido, la madre de Christopher y Kailey estaría solicitando tres mil dólares mensuales para la manutención de su hija, así como una casa de 500 mil dólares para vivir con ella.

Además, el periodista Álex Rodríguez dijo en el show ¡Siéntese Quien Pueda!, en la emisión del 4 de junio, que la actriz y Kailey regresarán a vivir a la casa familiar cuando William se mude temporalmente a España para filmar una película.

Pero al regreso del cubano, 'Ely' y la adolescente se volverían a mudar, pero a la propiedad que Gutiérrez estaría pidiendo, reportó el periodista.

Según la información, Levy no estaría de acuerdo con las exigencias y no estaría obligado a cumplirlas, pues nunca se casaron.

Elizabeth Gutiérrez pone un alto a las especulaciones

La tarde de este 6 de junio, la actriz de 'Corazón Salvaje', telenovela que puedes ver en ViX, rompió el silencio sobre los rumores y utilizó una imagen de una publicación del medio La Resistencia para desmentir la información.

" ¡Qué mentira! ¡Qué pena que sigan aprovechándose para seguir inventando! Siempre seremos una familia… y veremos por el bien de la misma", escribió sin dar mayores detalles.

Elizabeth Gutiérrez desmiente presuntas exigencias sobre el acuerdo de manutención.
Imagen Elizabeth Gutiérrez/Instagram

¿Elizabeth podría mudarse a Los Ángeles?

A finales de mayo, Jomari Goyso cuestionó a su amiga sobre si tenía pensado dejar Miami para regresar a su ciudad natal junto a sus hijos, tras lo ocurrido con William Levy.

"¿ Te irías a vivir a Los Ángeles un tiempo para seguir igual más de lo Hollywood y eso?", le cuestionó el comunicador y estilista.

"O sea, mi familia toda está allá, así que obviamente sería ideal para mí trabajar y vivir allá, y que mis hijos también, pero… pues no", indicó.

Actualmente, Elizabeth está retomando su carrera artística y es parte de los conductores de Despierta América, como lo advirtió en la entrevista con ¡Hola!: "Ahorita estoy definitivamente enfocada en mi carrera y mis hijos", sentenció.

