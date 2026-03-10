William Levy ¿William Levy será despojado de su mansión en Florida por un adeudo millonario? Él lo aclara El actor aclaró si es cierto que tiene problemas relacionados con la residencia ubicada cerca de Miami, como se reportó. Ahí fue donde tuvo su hogar con Elizabeth Gutiérrez y sus hijos por años.



Video William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma

William Levy aclaró los señalamientos de que estarían a punto de despojarlo de su mansión en Florida por un supuesto adeudo millonario.

Fue en el programa español ‘El tiempo justo’ que se aseguró que presuntamente el actor se enfrentaría a un nuevo capítulo judicial que le podría costar su residencia en la comunidad de Southwest Ranches, en el condado de Broward.

Vanitatis, de El Confidencial, indicó que la casa estaría en riesgo de ser embargada “tras el incumplimiento de pagos de la hipoteca, que acumula una deuda superior a 2.1 millones de dólares”.

En la emisión, Álex Álvarez afirmó que un “juez ha admitido a trámite la demanda” y que el cubano estaría “atravesando un momento económico terrible”.

¿William Levy perderá su mansión en Florida?

Ante los reportes, William Levy fue cuestionado al respecto durante su paso en el Festival de Cine de Málaga, donde estrenó su cinta ‘Mi Querida Señorita’.

“No, todo bien, gracias a Dios. Es una propiedad que tengo, de las demás que yo tengo en mi vida”, declaró en entrevista con Europa Press.

“Es una propiedad en la cual yo me estoy separando y estamos esperando la venta y todo va a estar bien”, agregó.

Aunque no la mencionó de forma explícita, el también modelo habría hecho alusión a su ruptura con Elizabeth Gutiérrez, mamá de sus dos hijos, Christopher y Kailey.

La presentadora confirmó el final de su historia de amor con el papá de sus retoños en abril de 2024, luego de casi dos décadas juntos.

William Levy y Elizabeth Álvarez pusieron a la venta la mansión

En julio de 2025, People en Español dio a conocer que William Levy y Elizabeth Gutiérrez habían puesto a la venta la mansión en Florida.

El medio puntualizó que, según los agentes de bienes raíces que están manejando la transacción, la vivienda está valuada en 8,9999 millones de dólares.