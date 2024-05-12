Jorge Salinas

Jorge Salinas se siente orgulloso de ser "abierto" con su "lado femenino": "Me fascina"

Jorge Salinas reveló que "no tiene ningún tema en la dualidad en el sexo" y dejó claro por qué le gusta ser abierto con su "lado femenino".

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Jorge Salinas explota contra reportero en una alfombra roja y arma pelea: "¡No me vuelvas a tocar!"

Jorge Salinas confesó que se siente agradecido de experimentar su "lado femenino" y eso lo atribuyó a su papá, quien murió en 2021.

El actor fue sincero sobre este tema en el marco del Día de las Madres, que en México se celebró el pasado viernes 10 de mayo.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Jorge Salinas sobre su “lado femenino”?

El artista de 55 años, quien está casado con Elizabeth Álvarez, fue cuestionado respecto a cómo se compagina con su esposa en el hogar.

Más sobre Jorge Salinas

Hija de Andrea Noli y Jorge Salinas habla de la relación con su papá tras 17 años sin estar en contacto
2 mins

Hija de Andrea Noli y Jorge Salinas habla de la relación con su papá tras 17 años sin estar en contacto

Univision Famosos
Elizabeth Álvarez habla del momento más difícil de su vida y que pudo poner en riesgo a sus mellizos
2 mins

Elizabeth Álvarez habla del momento más difícil de su vida y que pudo poner en riesgo a sus mellizos

Univision Famosos
¿Y Elizabeth Álvarez? Jorge Salinas revela quién es el amor de su vida y su esposa reacciona
1:15

¿Y Elizabeth Álvarez? Jorge Salinas revela quién es el amor de su vida y su esposa reacciona

Univision Famosos
Andrea Noli habla sobre su relación extramarital con Jorge Salinas: “Estoy orgullosa de lo que pasó”
3 mins

Andrea Noli habla sobre su relación extramarital con Jorge Salinas: “Estoy orgullosa de lo que pasó”

Univision Famosos
Jorge Salinas revela que fue víctima de una privación de la libertad: esto dijo al respecto
1 mins

Jorge Salinas revela que fue víctima de una privación de la libertad: esto dijo al respecto

Univision Famosos
Jorge Salinas en polémica por encuentro con la prensa: no quiere dar entrevistas a ‘youtubers’
1:00

Jorge Salinas en polémica por encuentro con la prensa: no quiere dar entrevistas a ‘youtubers’

Univision Famosos
Jorge Salinas por fin se reencontró con su hija Valentina: pasó años sin verla
3:13

Jorge Salinas por fin se reencontró con su hija Valentina: pasó años sin verla

Univision Famosos
Andrea Noli habla del acercamiento de Jorge Salinas a su hija: ¿ya lo perdonó?
1:06

Andrea Noli habla del acercamiento de Jorge Salinas a su hija: ¿ya lo perdonó?

Univision Famosos
Jorge Salinas tendría un plan inédito en Navidad con la hija que tuvo con Andrea Noli
3 mins

Jorge Salinas tendría un plan inédito en Navidad con la hija que tuvo con Andrea Noli

Univision Famosos
Jorge Salinas no reconocía a su hija Valentina, pero Elizabeth Álvarez lo motivó a acercarse a ella
0:56

Jorge Salinas no reconocía a su hija Valentina, pero Elizabeth Álvarez lo motivó a acercarse a ella

Univision Famosos

"Yo hago lo que tengo que hacer", dijo a medios como El Gordo y La Flaca este fin de semana.

"¿Cómo que la mujer es responsable (del hogar)?", cuestionó, " los seres humanos somos los responsables de criar y de atender y amar a nuestros hijos".

" Todos debemos hacer las labores domésticas, del hogar, el trabajo y de aportar en la casa y de tener tiempo para escuchar a nuestros hijos", agregó.

El actor fue tajante respecto a las críticas que podría recibir por su postura: "Yo tengo mi lado femenino y lo agradezco enormemente a mi papá que me lo haya permitido desarrollar".

"Me fascina, me fascina ser un hombre abierto y sin tapujos y sin problemas emocionales para decir: 'Ay no, esto no'", admitió.

"Yo no tengo ningún tema en la dualidad en el sexo ni mucho menos. Mis preferencias son cien por ciento hacia la mujer, las prefiero a ellas, no quiere decir que no acepte a los caballeros...", reveló.

Insistió en que él "no ayuda" a su esposa en casa, sino que "hace lo que tiene que hacer" porque se trata de una labor de "pareja".

Ellos están casados desde 2011 y tienen dos hijos: los mellizos León y Máxima, de 8 años.

Video Eduardo Yáñez defiende a Jorge Salinas por llamar "mugrosos" a unos reporteros
Relacionados:
Jorge SalinasSexualidadMachismoParejas de famososPapás famososFamososCelebridadesTelenovelasNovelasElizabeth Álvarez

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD