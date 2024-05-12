Jorge Salinas se siente orgulloso de ser "abierto" con su "lado femenino": "Me fascina"

Video Jorge Salinas explota contra reportero en una alfombra roja y arma pelea: "¡No me vuelvas a tocar!"

Jorge Salinas confesó que se siente agradecido de experimentar su "lado femenino" y eso lo atribuyó a su papá, quien murió en 2021.

El actor fue sincero sobre este tema en el marco del Día de las Madres, que en México se celebró el pasado viernes 10 de mayo.

¿Qué dijo Jorge Salinas sobre su “lado femenino”?

El artista de 55 años, quien está casado con Elizabeth Álvarez, fue cuestionado respecto a cómo se compagina con su esposa en el hogar.

"Yo hago lo que tengo que hacer", dijo a medios como El Gordo y La Flaca este fin de semana.

"¿Cómo que la mujer es responsable (del hogar)?", cuestionó, " los seres humanos somos los responsables de criar y de atender y amar a nuestros hijos".

" Todos debemos hacer las labores domésticas, del hogar, el trabajo y de aportar en la casa y de tener tiempo para escuchar a nuestros hijos", agregó.

El actor fue tajante respecto a las críticas que podría recibir por su postura: "Yo tengo mi lado femenino y lo agradezco enormemente a mi papá que me lo haya permitido desarrollar".

"Me fascina, me fascina ser un hombre abierto y sin tapujos y sin problemas emocionales para decir: 'Ay no, esto no'", admitió.

"Yo no tengo ningún tema en la dualidad en el sexo ni mucho menos. Mis preferencias son cien por ciento hacia la mujer, las prefiero a ellas, no quiere decir que no acepte a los caballeros...", reveló.

Insistió en que él "no ayuda" a su esposa en casa, sino que "hace lo que tiene que hacer" porque se trata de una labor de "pareja".

Ellos están casados desde 2011 y tienen dos hijos: los mellizos León y Máxima, de 8 años.