Elizabeth Álvarez confiesa si se siente obligada a querer a los hijos mayores de Jorge Salinas

La actriz se sinceró sobre el sentimiento que le provocan Gabriela Cataño, Santiago, Jorge y Valentina, los cuatro hijos mayores de su esposo.

Por:
Paulina Flores.
Elizabeth Álvarez se sinceró sobre el sentimiento que le provocan los hijos mayores de Jorge Salinas, con quien lleva 16 años de relación, dos de noviazgo y 14 de matrimonio.

Antes de escribir su historia de amor con la actriz, con quien procreó a los mellizos León y Máxima, de 8 años, Jorge Salinas se convirtió en papá por primera vez al lado de su expareja, Adriana Cataño.

Fruto de la relación que vivieron de 1992 a 1995, nació Gabriella Cataño, su primogénita de ahora 28 años.

Un año después, el protagonista de ‘Sexo pudor y lágrimas’ se unió en matrimonio con la modelo peruana, Fátima Boggio, junto a quien dio la bienvenida a los mellizos, Jorge Emilio y Santiago Salinas.

En 2006, en medio de un escándalo de supuesta infidelidad, Andrea Noli dio la bienvenida a Valentina Noli, a quien hasta el pasado 2022, el actor reconoció como hija públicamente.

El acercamiento entre padre e hija habría sido motivado por la misma Elizabeth Álvarez, reveló Andrea Noli en 2022, cuando, incluso, agradeció públicamente a la actriz.

“Sólo he recibido razón de ella en una expresión muy bonita de querer unirnos a todos, es alguien en pro de la familia. Me parece grandioso y muy afortunado él de tener una mujer como ella a su lado”, dijo Noli al show ‘De primera mano’.

¿Qué siente Elizabeth Álvarez por los hijos mayores de Jorge Salinas?

En entrevista con Despierta América, la actriz expresó un cariño y respeto genuino por los cuatro hijos mayores de su esposo.

"Yo los amo porque son los hijos de Jorge, no es como 'tengo que', no, no, no. A mí me nace de verdad. Los amo, los quiero, los respeto muchísimo y son unos niños y niñas espectaculares”, declaró.


