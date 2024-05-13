Elizabeth Álvarez confiesa si se siente obligada a querer a los hijos mayores de Jorge Salinas

Video Después de 5 hijos, Jorge Salinas se arrepiente de algunas cosas del pasado

Elizabeth Álvarez se sinceró sobre el sentimiento que le provocan los hijos mayores de Jorge Salinas, con quien lleva 16 años de relación, dos de noviazgo y 14 de matrimonio.

Antes de escribir su historia de amor con la actriz, con quien procreó a los mellizos León y Máxima, de 8 años, Jorge Salinas se convirtió en papá por primera vez al lado de su expareja, Adriana Cataño.

Fruto de la relación que vivieron de 1992 a 1995, nació Gabriella Cataño, su primogénita de ahora 28 años.

Gabriella Cataño, primogénita de Jorge Salinas. Imagen Gabriella Cataño/Instagram



Un año después, el protagonista de ‘Sexo pudor y lágrimas’ se unió en matrimonio con la modelo peruana, Fátima Boggio, junto a quien dio la bienvenida a los mellizos, Jorge Emilio y Santiago Salinas.

Jorge Emilio y Santiago Salinas. Imagen Gabriella Cataño/Instagram



En 2006, en medio de un escándalo de supuesta infidelidad, Andrea Noli dio la bienvenida a Valentina Noli, a quien hasta el pasado 2022, el actor reconoció como hija públicamente.

Valentina Noli, hija de Andrea Noli y Jorge Salinas. Imagen Andrea Noli/Instagram



El acercamiento entre padre e hija habría sido motivado por la misma Elizabeth Álvarez, reveló Andrea Noli en 2022, cuando, incluso, agradeció públicamente a la actriz.

“Sólo he recibido razón de ella en una expresión muy bonita de querer unirnos a todos, es alguien en pro de la familia. Me parece grandioso y muy afortunado él de tener una mujer como ella a su lado”, dijo Noli al show ‘De primera mano’.

¿Qué siente Elizabeth Álvarez por los hijos mayores de Jorge Salinas?

En entrevista con Despierta América, la actriz expresó un cariño y respeto genuino por los cuatro hijos mayores de su esposo.

"Yo los amo porque son los hijos de Jorge, no es como 'tengo que', no, no, no. A mí me nace de verdad. Los amo, los quiero, los respeto muchísimo y son unos niños y niñas espectaculares”, declaró.