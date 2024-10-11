Muertes de famosos

Revelan cómo está la hija de 10 años de ‘El Taiger’ tras perder “a su papá de manera brutal”

El reguetonero de origen cubano murió tras haber sido baleado en Miami, Florida. Al cantante le sobrevive su hija de 10 años, Yaliet, quien estaría muy afectada tras el fallecimiento de su padre.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Fue una premonición? ‘El Taiger’ reflexionó sobre la muerte días antes de ser atacado

Hija de José Manuel Carbajal Zaldívar, mejor conocido como ‘El Taiger’, no la estaría pasando nada bien tras el inesperado fallecimiento de su padre.

A través de una publicación de Instagram, Lisiyaliet, madre de la pequeña de 10 años, reveló cómo se encuentra Yaliet, luego de que su padre perdió la vida tras haber sido baleado en Miami, Florida.

“Gracias a todos por su muestra de cariño para mi hija Yaliet, ella está bien, es una niña fuerte y tiene tantas personas a su lado que la están apoyando y dándole mucho amor”, escribió el 10 de octubre.

Lisiyaliet acompañó su mensaje con una fotografía de ‘El Taiger’ junto a su hija de 10 años, dejando entrever lo difíciles que han sido estos días para la menor. Asimismo, pidió respeto ante el proceso por el que atraviesan.

“Mi hija está procesando su dolor, necesita llorar, pero tengan respeto, es una niña que perdió a su papá de una manera brutal…”, agregó.

Hija de 'El Taiger' estaría procesando el fallecimiento de su papá.
Hija de 'El Taiger' estaría procesando el fallecimiento de su papá.
Imagen Lisiyaliet / Instagram


Sin dar más detalles sobre el estado emocional de su hija, Lisiyaliet agradeció las muestras de cariño y deseó el descanso eterno de quien fuera su pareja.

“Muchas gracias a todo quien me ha escrito solo he tenido cabeza para mi hija, ya les responderé a todos poco a poco… gracias, ella va a estar bien pero necesita asimilar lo que está pasando. Descansa en paz, José”, sentenció.

El 4 de octubre, ‘El Taiger’ fue hallado el interior de una camioneta por paramédicos de Miami, Florida, quienes lo trasladaron de inmediato al Jackson Memorial Hospital, donde permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencias.

El reguetonero cubano falleció el 10 de octubre tras luchar por su vida a causa de un disparo en la cabeza.

Al artista le sobrevive su hija Yaliet, quien el próximo 30 de noviembre cumplirá 11 años.

Relacionados:
Muertes de famososHijos de famososFamosos

