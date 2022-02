Marimar Vega habló de sus estrías y celulitis: compartió una foto y un mensaje de amor propio

Marimar Vega es una amante del yoga, disciplina que le hace la vida más bonita, según reveló en marzo de 2021 en sus redes sociales. No obstante, varios de sus seguidores consideraron que hacer yoga no es compatible con una persona que gusta de comer carne, algo que la actriz recientemente reveló en su Instagram con una foto disfrutando de costillas BBQ.

Ante estas críticas, Vega decidió aclarar que hacer algo, como hacer yoga, no te limita a poder hacer otras cosas, como disfrutar de carne, vino o pizza. Asimismo, aprovechó para abrazar su cuerpo y las supuestas “imperfecciones” que sus ‘haters ‘suelen señalar.

Marimar Vega compartió un poderoso mensaje de amor propio



A finales de enero de 2022, Marimar Vega publicó una foto haciendo yoga con la que aclaró que su vida está llena de dualidades que la enriquecen y la hacen ser feliz.

“Sí, sí como carne también y también hago yoga, y tomo vino y como pizzas pero también me cuido y como bien… Y sí, también me enamoro y me desenamoro y me divorcié y ahora me voy a casar y vivo en México pero también en LA [Los Ángeles] Y así toda esa dualidad y complejidad soy!”.

Aprovechó para mencionar que, a pesar de cuidarse y nutrir su piel con cremas y demás productos, de todas formas presenta signos de la edad, también conocidos por muchos como “imperfecciones”, las cuales acepta y abraza con amor.

“Y también tengo manchas en la piel y líneas de expresión y 38 años y también me pongo mil cremas y también a veces se me ve la piel divina pero a veces no , y tengo estrías y celulitis a veces más a veces menos”.



Este recuento de contrastes sirvió para aclararle a sus seguidores que realmente no deberían agobiarse ni juzgar sus acciones, ya que en realidad, las personas somos más que una sola decisión o acción.

“Dejen de agobiarse y pensar que si hago yoga no podría comer carne o que si anuncio cremas antiedad no debería de tener arrugas…”



De acuerdo con Marimar, uno puede ser lo que quiera ser, siempre y cuando se trate con amor y respeto a los demás. La actriz de ‘El juego de las llaves’ terminó su larga reflexión con una contundente frase de amor propio:

“Todo está bien, acéptense, ámense y ténganse paciencia”.



La reflexión de Vega tuvo una respuesta muy positiva de sus seguidores, entre ellos varias famosas.

Por ejemplo, Odalys Ramírez, Maite Perroni y Alejandra Barros mostraron su apoyo con emojis de aplausos, mientras que Camila Selser escribió ‘Amén’ y Erika de la Rosa comentó “Preach, sista” (expresión en inglés que puede entenderse como ‘Bien dicho, hermana’ en español).

Y tú, ¿estás de acuerdo con Marimar?