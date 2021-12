Famosas que han sido criticadas: dejaron callados a los 'haters' sin perder la elegancia

Las redes sociales han sido un ‘arma de doble filo’ desde su creación, especialmente para las celebridades quienes son blanco de comentarios negativos hacia su carrera e incluso su cuerpo. En consecuencia, hay famosos que optan por defenderse y para muchos sus respuestas fueron "legendarias".

Selena Gomez

La cantante de ascendencia mexicana enfrentó a una de sus detractoras en Instagram cuando, en 2014, le deseó la muerte a ella y a su familia.

"Tengo que decir que no tomo a bien que la gente sea irrespetuosa, y menos aún que digan cosas como 'Ojalá toda tu familia sufra cáncer'. Eso es cruzar una línea y no estoy dispuesta a tolerar palabras tan hirientes en mi cuenta de Instagram. Voy a decirte algo más, el mensaje que me has dejado sobre el cáncer es absurdo y demuestra una falta total de consideración hacia todas las personas que han sufrido o sufren los efectos de esta enfermedad. No pasa nada si no te gusta una persona, pero de ahí a desear que algo malo le pase a su familia hay un largo camino. Tienes que educarte mejor y eliminar toda esa rabia que tienes.”

Ariel Winter

En 2015, una inocente fotografía familiar de la actriz de ‘Modern Family’ fue completamente sacada de contexto. Esto porque para ciertos internautas, posar en bikini era un acto muy sugestivo. Al respecto la actriz usó su cuenta de Instagram para defenderse y hacer un alto al acoso.

"¿Quién podría imaginar que una inocente foto con mis sobrinas se convertiría en esto? Me enferma pensar que, a los 17 años, una foto mía con mi familia está sugiriendo que 'estoy pidiendo algo sexual'. Normalmente no suelo hacer caso a las cosas que la gente dice detrás de las pantallas de su ordenador, pero esto es para las chicas que son acosadas constantemente en la red o en la escuela. No estás buscando nada por la ropa que llevas, te estás expresando y nunca pienses que te mereces las críticas por lo que llevas puesto. ERES HERMOSA. Celébralo y no dejes que los comentarios de nadie te hagan pensar que eres inferior. ¡Las chicas debemos estar unidas!".

Yalitza Aparicio

Con el estreno de ‘Roma’ (2018) los medios mexicanos y extranjeros se cautivaron con Yalitza; una mujer oaxaqueña de ascendencia indígena que en un abrir y cerrar de ojos pasó de ser maestra a una actriz nominada al Óscar. Desafortunadamente este logro se convirtió en un blanco de ataques hacia su talento y origen étnico, pero la artista no dudó en defenderse ante los micrófonos de Imagen Entretenimiento.

“Creo que debemos acabar con estas ideas. En lo personal siempre creí que yo no podía formar parte de esto, que es como un cuento de hadas, porque toda mi vida crecí viendo a mujeres diferentes en la pantalla y ahora que las espectadoras vean a alguien que se parezca a ellas o que vean que realmente pueden mostrar en una revista esta diversidad que tenemos en México entonces es una oportunidad para que ellas se inspiren a llegar ahí”.

Yalitza Aparicio habla de los problemas que vivió por su tono de piel: "No soy fan de aclararme"

Rihanna

Al inicio de su carrera la intérprete de 'Umbrella' destacó por tener una figura delgada. Su debut se dio en 2003, cuando tan sólo era una quinceañera, así que con el paso de los años su cuerpo cambió y subió de peso. Aunque es un proceso completamente normal, hubo quienes la criticaron de ser una 'descuidada' en su apariencia física. Claro que RiRi respondió a sus detractores en una entrevista con Vogue en 2018.

"Sé que hay días en los que me veo más rellenita, pero no fui construida como una chica de Victoria's Secret y aún así me siento hermosa".

Becky G

Uno de los mayores éxitos musicales de la artista urbana ha sido ‘Mayores’, el cual lanzó en 2017 en colaboración con el cantante Bad Bunny. Sin embargo, el doble sentido de la letra hizo que Becky recibiera comentarios machistas, por lo que aprovechó su entrevista con la estación de radio Zol 106.7 para contraatacar con un comentario lleno de empoderamiento femenino.

“Sólo te quiero decir algo, cuando Bad Bunny canta su parte en doble sentido todo está bien, pero si una mujer dice algo parecido es lo contrario. Cada mujer tiene el derecho de hacer lo que sea que ella quiera, porque cuando una chica es dueña de algo y está orgullosa de ello no puedes intentar tirar eso abajo”.