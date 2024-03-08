Revelan cómo habría conseguido Eiza González su primer protagónico de telenovela

Video 'Lola, érase una vez': Eiza González fue criticada por su apariencia y otros secretos de la telenovela

Antes de convertirse en una estrella de Hollywood, Eiza González trabajó como modelo en los videos musicales del grupo de rock Allison, quienes aseguran impulsaron su carrera para que pudiera debutar en las telenovelas.

Erik y Fear contaron a Gabo Ramos en ‘El Podcast + Pedido’ que fue gracias a la proyección que tuvo su video ‘Aquí’ en 2006 que la actriz consiguió su protagónico en la telenovela ‘Lola, érase una vez’ (que puedes ver en ViX).

PUBLICIDAD

“Eiza todavía no figuraba (todavía). El video de ‘Aquí’ fue uno de los más rotados de Allison. En ese video salía Eiza González, entonces , la cara de Eiza estaba en todos lados por el video y creo que ahí le dan el papel de la novela… ahí fue el principio de todo”, declaró Erik Canales en el programa de YouTube, publicado el pasado 5 de marzo.

El músico aseguró que “la patadita” de la buena suerte se la dieron ellos, pues su video ‘Aquí’ le dio la proyección que necesitaba para que la llamaran a hacer la telenovela.

Finalmente, Erik Canales detalló que Eiza González hizo muy buena amistad con todos los integrantes de Allison, tanto que hasta fue “su hombro” cuando atravesó por una ruptura amorosa.

Eiza González debutó como actriz en la telenovela 'Lola, érase una vez'. Imagen Mezcalent



“Ella llega por un casting a cotorrear con nosotros. Se vuelve nuestra amiga, comienza a cotorrear con la escena y es ahí donde se vuelve (famosa)… Yo troné con mi novia en ese tiempo y la que me tiró un hombro bien duro (para llorar) fue Eiza, ya luego empezó a andar con Pepe Pez”, sentenció.

En 2006, Eiza González participó como modelo del grupo Allison en el video ‘Aquí’. Mientras que e n 2007 debutó como actriz en la telenovela ‘Lola, érase una vez’.