¿De cuánto es la fortuna de Eiza González? Esta es la cantidad que ha conseguido en su carrera

Eiza González ha tenido un año con algunos proyectos tanto en la actuación como en la moda, mismos que le ayudarán a aumentar los números en su cuenta bancaria.

La mexicana inició su carrera desde que era adolescente, a partir de ahí no ha parado de trabajar, logrando convertirse en una de las intérpretes más referentes no sólo de su país, sino de Latinoamérica y Estados Unidos.

Durante el mes de junio, Eiza se convirtió en la actriz más taquillera de Hollywood, compitiendo con Margot Robbie y Brie Larson.

Con un mensaje dedicado a sus seguidores la famosa celebró el momento.

“Recuerdo cómo me sentí al escuchar una y otra vez que una mujer como yo (mi origen étnico o cualquier estereotipo relacionado conmigo) no era capaz de llegar a ser una protagonista y que a la gente no le importaba ver mi trabajo, sin embargo, yo sigo adelante. Siempre esforzándome por creer en mí misma cuando mucha gente no lo hacía. Puede que no sea enorme para algunos, pero para mí, es un momento que nunca pensé que vería. Por mi gente, por los mexicanos y los latinos. Me siento muy orgullosa. Sé que esto es un poco cursi, pero quería compartirlo y agradecerles. Gracias mi gente. Sí se puede”.

Además de su éxito en la pantalla grande, cabe mencionar que la cantante también se ha posicionado entre las celebridades más populares en influyentes de las redes sociales, en especial Instagram en donde suma 7.4 millones de seguidores.

¿Cuál es la fortuna de Eiza González?

Este 2021 ha sido un éxito para la actriz, se ha sumado a grandes proyectos en el séptimo arte, además de ser la imagen en marcas de lujo.

Eiza inició su carrera artística desde joven, apareciendo en producciones como Lola, Érase Una Vez en 2007 y Amores Verdaderos.

Al ser una celebridad internacional su fortuna ha crecido, dentro de los trabajos que la han ayudado a sumarle ceros a su cuenta bancaria destacan las películas ‘Godzilla vs Kong’ ‘Descuida, yo te cuido’ y ‘Fast & Furious’, además de ser la imagen de Louis Vuitton y Bvlgari.

La también modelo de 5.1 pies de altura posee un patrimonio de aproximadamente 5 millones de dólares, siendo su principal fuente de ingresos su carrera como actriz en la meca del cine, según reporta el portal financiero ‘Celebrity Net Worth’.



Lo cierto es que suma puede aumentar con los últimos trabajos de Eiza González, como la cinta ‘Ambulance’ en donde comparte créditos con Jake Gyllenhaal.